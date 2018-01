© AFP

Firgëtt et absolut keng Noutwennegkeet, den aktuelle Pensiounssystem a Fro ze stellen.Sinn d'Pensiounen deemno och e Wahlkampfthema?Ëm d'Zukunft vun de Pensioune mécht den Ali Ruckert vun der Kommunistescher Partei sech keng Suergen. D'si sech par konter sécher: D'Vollek gëtt am aktuelle System reegelrecht beduckst. 17 Milliarde Reserven. Ganzer fënnef Joer wären d'Pensioune garantéiert, och am Fall wou net eng Cotisatioun géif abezuelt ginn.De System ass gesond, soen. Trotzdeem wär et en Thema am Wahlkampf, well d'CSV e Wahlkampfthema draus maache géif.D'schléisst sech de Chrëschtlech-Sozialen un a fuerdert eng Debatt iwwer d'Zukunft vum Pensiounssystem. Ee System, dee just mat héijem Wuesstem net kollabéiere géif, seet d'ADR. Dee Wuesstem wéilt een awer evitéieren. Ajustementer missten deemno esou fréi wéi méiglech diskutéiert ginn, esou deMéi lénks am Parteiespektrum well een näischt iwwerstierzen. Fir Zukunft géif et awer Méiglechkeeten, seet den Deputéierte vun déi Lénk,. Lëtzebuerg hätt déi niddregst Cotisatiounen a ganz Europa. Dat wär deemno eng Schrauf, un där ee kéint dréinen. Esouguer d'Gewerkschafte wären domat averstanen, esou de Marc Baum nach.D'wëllen net vu Spuermesurë schwätzen. Si fuerderen: 20 Prozent méi Mindestloun an 20 Prozent méi Pensioun.Déi aktuell Oppositiounsparteifuerdert ëmmer nees Diskussiounen iwwer d'Zukunft vum Pensiounssystem. Et schwätzt ee vun engem Problem. Komplett aner Aschätzung bei der. Fir d'DP gëtt et dëse Problem net, well d'Keese voll sinn, well een Emploien huet a well mir Wuesstem hunn. De System wier opgebaut op dëse Wuesstem an deemno géing de System funktionéieren.E Wuesstem, deen op Zuele vun Eurostat baséiert. Bis 2060 ass Lëtzebuerg an deem Zeenario wéi gesot e Staat mat iwwer enger Millioun Awunner a mat am beschte Fall 805.000 Aktiven. Den Ament géife vill Leit tëscht 60 a 65 net méi schaffen, obwuel se sech nach fit genuch géife spieren.Méi laang schaffen, méi abezuelen oder manner Leeschtung - dräi méiglech Schrauwen, un deene gedréint ka ginn.Fir déi eng e Problem, fir déi aner ass alles an der Rei. D'Pensiounsreform huet d'Potenzial, e Wahlkampf-Sujet ze ginn.