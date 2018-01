D'Christiane Kremer féiert eis an Zukunft an de labbere Samschdeg eran. Vun 10 bis 12 Auer hu mer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino a vill Invitéen.

Den éischte Weekend am neie Joer fänkt mat 3 Kinneken un, déi der Legend no Kaddoe bei d'Krëppche bruecht hunn ... ee Prinzip, dee mir gär bäibehalen, och bei eis kënnt Besuch a jidderee bréngt eppes mat:



De Film vun der Woch ass "Molly's game", mir fuere nees Renault Alpine an zerwéieren eng Galette mat Gossip ... an e puer Iwwerraschunge ginn et och nach, e Samschdeg tëscht 10 an 12 hei op RTL.



RTL-Weekend vum 6.1.18