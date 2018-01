An der Stad krut d'Police géint 2.50 Auer gemellt, datt zwou Persounen an der Rue de Bonnevoie virun engem Café mat Still géife ronderëm sech geheien.

© RTL-Archiv

Déi 2 géife sech och géigesäiteg menacéieren.Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, ware béid Männer nach do, mä d'Poliziste krute se net berouegt.Si ware voll an eng Gefor fir sech an anerer. Aus deem Grond hu se d'Nuecht missten am Passagearrest verbréngen.