Um Bord vum Dräikinnekstreffen vun der CSV zu Biissen huet d’EU-Deputéiert Viviane Reding de Kollege vun RTL Télé Lëtzebuerg confirméiert, datt si dëst Joer mat an d’Wahle geet. Allerdéngs ass nach net kloer, ob am Bezierk Zentrum oder Süden, dat decidéiert de Weisenrat vun der CSV.Op jidder Fall sinn déi zwou Lëschte fir d’Politikerin op.

Big Data am Zentrum vum Dräikinnekstreff



Dräikinnekstreffen: Digital Dreem - Analog Politik. (06.01.2018) Digitaliséierung: Gefor oder Chance? D'Bierger missten informéiert, perséinlech Date geschützt ginn. Politiker brauchen en Equiliber tëscht Mënsch a Virtuell.

Zanter enger Rei Joren ass et eng Traditioun, datt sech ronderëm Dräikinneksdag Memberen vun der CSV, awer net just, treffen, fir kontrovers a fräi iwwert een Aktualitéitssujet ze diskutéieren. Dëst Joer stoung Thema Big Data - Digital Dreem – Analog Politik – Big Trouble –oder Big Chance am Mëttelpunkt. Déi fréiere EU-Kommissärin Viviane Reding huet gewarnt, grouss Gruppe géifen ëmmer méi op Privat Donnéeën zeréckgräifen.

Dofir hätt si matgehollef, déi EU-Dateschutzrichtlinn auszeschaffen, déi d’Bierger elo schütze soll. Iwwerdeems huet sech de Serge Wilmes mat der Fro beschäftegt, ob d’Politik de Mënsch an de Mëttelpunkt setze muss, oder ob digital Sozial-Netzwierker zeréckgräife soll.





Extrait Serge Wilmes



Politik maachen, ass eppes mënschleches, seet de Serge Wilmes. Dat ass awer am Beschten, fir am reelle Raum ze maachen. Am Virtuelle solle mer dat och op de Mënsch bezéien. Mä do muss een den Equiliber fannen an de schmuele Grad tëscht reeller an digitaler Welt kënne goen. Well d'Politik muss a béide Welte präsent an authentesch sinn.E Méindeg de Moien um 10 op 8 ass de Pierre Lorang aus dem Dräikinneksgrupp eisen Invité vun der Redaktioun.