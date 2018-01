© RTL-Archiv

Géint 17 Auer krut e Gefier e Foussgänger an der Rue Emile Mark ze paken.Den zweete Virfall war géint 21.25 Auer um Boulevard Emile Krieps.Et huet sech erausgestallt, datt souwuel de Foussgänger wéi och den Automobilist staark alkoholiséiert waren.Den Automobilist krut de Permis ofgeholl.De Foussgänger gouf weider net verwonnt, hie koum awer fir eng Kontroll an d'Klinik.An der Baaschtnecher Strooss zu Nidderfeelen gouf e Freideg den Owend géint 18.50 Auer e Foussgänger ugestouss. Dëse gouf dobäi och verwonnt.Zu Hiefenech, an der Stad an zu Schëffleng goufen um Donneschdeg de Moien all Kéiers ee Foussgänger ugestouss, dorënner och e Kand.An de leschte Woche koum et jo méi dacks zu esou Accidenter, wou Leit, meeschtens an der Däischtert, ugestouss goufen.. Zwou Persoune waren un de Suitten am Spidol verstuerwen.

Vun der Police ass et no dësen Tëschefäll nees en Appell un d'Automobilisten an un d'Foussgänger:

D'Automobiliste solle an der Géigend vu Foussgänger-Iwwergäng extra oppassen an hir Vitess de Wiederkonditiounen upassen.Och d'Foussgänger sollen sech, éier si iwwer d'Strooss ginn, dovun iwwerzeegen, datt de Chauffeur vum Gefier, wat grad op si zoukënnt, si och gesinn huet. Eng adequat Kleedung ka grad an de fréie Moiesstonnen, esou wéi owes, hëllefen, vun anere Persounen am Verkéier besser gesinn ze ginn.