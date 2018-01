D'Police huet e Samschdeg an an der Nuecht op e Sonndeg enger Rëtsch Chauffeuren de Permis ofgeholl.

Géint 18 Auer gouf en Auto op der A7 a Richtung Lëtzebuerg gestoppt, deen ze séier ënnerwee war.



Kuerz no Mëtternuecht gouf der Diddelenger Police gemellt, dass en Auto een anere getéckt hätt an och e Stroosseschëld beschiedegt hätt an dunn einfach fortgefuer ass.

De schëllege Chauffer huet sech kuerz drop um Policebüro presentéiert a seng Feeler zouginn. Den Alkoholtest war positiv an de Führerschäin fort.



An der Rue Michel Welter an der Stad war en Automobilist géint Hallefnuecht widder en aneren Auto, e Potto an dunn nach widder e Bam gerannt. De Führerschäin gouf agezunn ... Méi spéit gouf et nach eng Plainte, well dee selwechte Chauffeur d'Fassad vum Policebüro mat engem Pissoir verwiesselt hat.



Bei enger Kontroll zu Réiden gouf en Automobilist ugehalen, deen och ze vill gedronk hat. Säi Permis gouf och agezunn.

Géint 2.15 Auer huet zu Miersch een aneren Automobilist säi Permis ofgeholl kritt, well en ze séier ënnerwee war an och ze vill déif an d'Glas gekuckt hat.



Kuerz virun 3 Auer huet e Mann vu Rëmerschen sech bei der Police gemellt, well säin Auto vun engem anere Gefier gesträift gouf, deen Automobilist war einfach weidergefuer.

Kuerz drop koum dësen awer als Bäifuerer vun engem anere Gefier zeréck op d'Plaz.

Den Alkoholtest war positiv an de Permis ass fort.

Kuerz viru 4 Auer konnt d'Escher Police e Gefier an der Rue Emile Eischen stoppen, dee mat ze héijer Vitess ënnerwee war. Och bei deem Chauffer war den Alkoholtest positiv an och hien ass de Führerschäin lass.

En anere Chauffer, deen de Permis ofgeholl krut, war géint 5 Auer voll an der Rue de la Tour Jacob an der Stad ënnerwee.

D'Police krut dann um Sonndeg de Moie géint 6 Auer vun Awunner vugemellt, datt e futtissen Auto an enger Stroosseluucht géing hänken. De Chauffeur war net present, hie gouf awer méi spéit fonnt an huet zouginn, datt hie gefuer war, obwuel e Fuerverbuet géint hie besteet. Och hei war Alkohol am Spill. Et gouf Plainte gemaach.