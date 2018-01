Mäerz 2014 © Police

Op der Bauschuttdeponie zu Monnerech war et am Mäerz 2014 zu engem Äerdrutsch komm, wouduerch den CR106 gespaart hat musse ginn. Eréischt am Oktober 2017 war d'Streck nees opgaangen.E Samschdeg hunn Awunner d'Gemeng informéiert, dass et nees zu engem Äerdrutsch koum. Den Ëmweltministère an d'Firma Cloos goufen direkt informéiert. D'Experten hunn op der Plaz konnte feststellen, dass d'Äerd op enger Surface vu ronn 30 Meter breet gerutscht ass.De Grond wär de ville Reen aus de leschte Wochen.

Communiqué de presse :

Böschungsrutsch auf der Bauschuttdeponie in Monnerich

Am 6. Januar 2018 wurde im Laufe des späten Nachmittags der technische Dienst der Gemeinde Monnerich von einer Einwohnerin benachrichtigt, dass es auf der Bauschuttdeponie in Monnerich zu einem Erdrutsch kam.

Nach einer Besichtigung vor Ort wurden sogleich die Vertreter vom Umweltministerium, sowie die Betreiberfirma Cloos informiert.

Heute morgen kam es zu einer Besichtigung vor Ort in Anwesenheit des Schöffenrates, der Vertreter des Umweltsministeriums, der Betreiberfirma sowie dem Experten des Ingenieurbüro Asmus+Prabucki aus Essen (Deutschland).

Festgestellt wurde auf der westlichen Seite der Deponie eine oberflächennahe Böschungsrutschung. Die Rutschung ereignigte sich auf einer Breite von zirka 30 m zwischen zwei Bermen. Ursache der Rutschung war der konzentrierte Eintrag von Wasser in den Rutschungsbereich, bedingt durch die starken Niederschläge der letzten Wochen. Die Rutschung befindet sich innerhalb des Sanierungsbereiches der alten Rutschung.

Nach Einschätzung des Experten besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Der Schöffenrat: Jeannot Fürpass, Jean Kihn, Nancy Arendt ép. Kemp