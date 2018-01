Am "Expats"-Ranking läit de Grand-Duché op der 14. Plaz (07.01.2018) Expats, esou nennt ee Leit, déi hir Heemecht temporär verloossen, fir am Ausland ze schaffen. Verschiddener vun hinne kommen dobäi och op Lëtzebuerg.

Lëtzebuerg läit am Ranking vun de beléifsten Destinatioune fir Expats aktuell op der 14. Plaz. Estimatiounen no ginn et weltwäit ëm déi 56 Millioune sougenannt Expats. Dat si Leit, déi hir Heemecht verloossen, fir dacks nëmmen temporär am Ausland ze schaffen. Och am Grand-Duché si si een Deel vun den iwwer 270.000 Auslänner.

D'Giulia Ladisa an den Emre Tekin sinn Expats. Si sinn Aarbechtskollege bei engem groussen Online-Konzern mat direkt dräi grousse Büroen zu Lëtzebuerg. Obwuel si sech an der Woch op der Aarbecht gesinn, ënnerhuele si och an hirer Fräizäit vill zesummen. Expats schléisse vill Frëndschaften op der Schaff. Ëmmerhi si si all an der selwechter Situatioun: wäit fort vun doheem, eleng an engem neien Ëmfeld. Et gëtt awer nach eng aner Erklärung: am internationale Ranking vun den Expats läit Lëtzebuerg nëmmen op der 40. Plaz wat d'Integratioun ugeet.



Den Emre Tekin huet zwar Lëtzebuerger a senger Heemechtsstad München kennegeléiert, ma hie mengt, dass Leit, déi guer kee Bezuch zum Grand-Duché hunn, et net einfach hunn, hei Uschloss ze fannen. Lëtzebuerger wäre gär ënnert sech, genee ewéi och Expats gär ënnert Expats bleiwe géifen.





Vill Aarbechtsplazen, héich Paien, bal keng administrativ Barrièren, gutt Mobilitéit, vill Kultur an eng international Populatioun: All dat wären déi grouss Virdeeler vu Lëtzebuerg. Ee Nodeel géif et awer, soen d'Giulia Ladisa an den Emre Tekin. E Problem, deen d'Lëtzebuerger selwer all ze gutt kennen. D'Situatioun um Wunnengsmaart concernéieren och d'Expats. E Manktem u Wunnengen an extrem héich Präisser. Schwéier géif et virun allem, wann een e Logement fir e kuerzen Zäitraum siche géif, sou den Emre Tekin nach.

Spëtzereider ass Lëtzebuerg bei der politescher Stabilitéit. Ee Politiker kënnt bei den Expats besonnesch gutt un: De Premierminister Xavier Bettel war am Oktober bei der Entreprise, bei där déi Zwee schaffen op Visite. Hien hätt mat sengem Humor a sengem Asaz fir Europa iwwerzeegt. Expats bleiwe gewéinlech net fir ëmmer. Dat ass beim Guilia Ladisa a beim Emre Tekin net anescht. Lëtzebuerg géif awer mat Sécherheet als eng agreabel Statioun an hirer Karriär an Erënnerung bleiwen.

E Reportage vum Pierre Jans.