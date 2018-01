Wéi den 112 um Méindeg de Moie mellt, hat et an der Nuecht zwee Mol gebrannt. E Méindeg de Moien koum et och nach zu 2 Accidenter.

E Sonndeg den Owend géint 22 Auer hat zu Piisseng an engem Haus ee Kamäi gebtannt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Monnerech a Schëffleng. Et ass kengem eppes geschitt.Kuerz no Mëtternuecht stoung tëscht Alzeng an Haassel ee Container a Flamen. Hei waren d'Stater Beruffspompjeeën an d'Pompjeeë vun Hesper op der Plaz. Och hei koum keen zu Schued.

Zwee Accidenter gouf et dunn nach e Méindeg de Moien. Op enger Tankstell zu Maarnech si géint 7.30 Auer zwee Ween aneneegerannt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.



Géint 8 Auer gouf et en Accident tëscht Ettelbréck a Feelen. Och hei ass ee liicht Blesséierten ze notéieren.