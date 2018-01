Vun elo un ass eng nei Broschür disponibel, an där all déi eenzel CFL-Chantiere fir 2018 opgelëscht sinn, mat den néidegen Explikatiounen.

Nordstreck

Wie vill mam Zuch fiert, sollt sech dëst Joer op verschiddenen Zuchstrecken renseignéieren. D'CFL annoncéieren Aarbechten op net manner wéi 5 Linnen. D'Nordstreck bis op Gouvy wäert dobäi am meeschte concernéiert sinn, wou d'Zich duerch Bussen ersat ginn. D'Nordstreck, déi wichteg Liewensoder, fir d'Leit, déi och hanner Ettelbréck eben nach wëllen a mussen am Zuch sëtze bleiwen an och op deen ugewisen sinn. Esou wäert d'Stéck tëscht Ettelbréck an Dikrech d'ganz Ouschtervakanz iwwer zou sinn, grad wéi och tëscht Enn August an Ugangs Oktober, an tëscht Enn Oktober an dem 11. November.

Op dem Stéck tëscht Ettelbréck an Ëlwen an tëscht Kautebaach a Wolz gëtt op eenzele Weekender geschafft.

Et gëtt net nëmmen un de Gleise geschafft, mä abënns an de Gare vu Miersch, Ettelbréck a Luerenzweiler, déi nei gemaach ginn. Tëscht Walfer an Ëlwen ginn d'Installatiounen moderniséiert - geplangt gëtt och drun, d'Barrièren zu Walfer an eng zu Luerenzweiler ofzebauen.

Linn 50 - Arel

Och op der Areler Zuchlinn 50 gëtt dëst Joer geschafft, wou d'Stroum-Alimentatioun unifiéiert gëtt. Domat gëtt och d'Ubannen tëscht der Stater Gare a Bréissel verbessert. Och d'Gare zu Klengbetten gëtt renovéiert - geschafft gëtt op der Areler Streck an der Ouschtervakanz an déi ganz Summmer-Schoulvakanz duerch.



Süden



Mä och op de Süd-Linnen schaffen d'CFL am Laf vun dësem Joer, esouwuel tëscht der Stad a Rodange, wéi och tëscht der Stad an Diddenuewen. Tëscht Beetebuerg an der Stad kënnt jo eng nei Linn bäi, um Houwald gëtt um Quai fir ëmzeklammen geschafft an zu Schëffleng gëtt virbereet, fir 3 Barrièren z'eliminéieren.



Richtung Tréier

An och Richtung Däitschland gëtt geschafft: op der Linn 30 Waasserbëlleg-Tréier gëtt eng zweet Bréck iwwert de Pafendall gebaut, woumat d'Nordafahrt vun der Stater Gare soll entlaascht ginn; och gëtt d'Deelstéck tëscht der Stad a Sandweiler/Konter zweegleiseg.



Barrièren

Zu de Barrière sief gesot, datt et der den Ament nach eng 120 am Land ginn, bis an 6 Joer sollen der 10 ofgebaut gi sinn, dorënner wéi gesot 3 elleng zu Schëffleng, déi d'Chaufferen vill Nerven kaschten, eng um Cents, dann och déi zu Mäerkels, Walfer an Dummeldeng. Eleng den Ofbau zu Schëffleng kascht bal 45 Milliounen Euro. Am Verglach: viru 50 Joer goufen et nach eng 250 Barrièren uechter d'Land.