Am Réckbléck huet een op d'Assemblé parlamentaire de la Francophonie an op d'Presidence vum Parlament vun der Groussregioun zeréckgekuckt.

© Nadine Gautier / RTL Radio Lëtzebuerg

Et gouf zeréck gekuckt, op dat wat geleescht gouf, a virun allem och no vir gekuckt. E Méindeg war an der Chamber de Neijoerspatt. E puer Deputéiert an e puer Fraktiounscheffen haten de Wee dofir op de Krautmaart fonnt, wou e Bilan gezu gouf. 2017 gouf zum Beispill de 50. Anniversaire vun der Assemblée parlementaire de la Francophonie gefeiert. An deem Kader waren e puer honnert Deputéiert aus 60 Länner op Lëtzebuerg komm. Eng Mega-Konferenz, huet de Claude Frieseisen, Generalsekretär vun der Chamber betount.

Extrait Claude Frieseisen



Wichteg war dowéinst och, fir de Claude Frieseisen, datt een 2017 d'Presidence fir zwee Joer vum interregionale Parlamentarierrot iwwerholl hunn. Ee Projet, deen nach déi nächste Joren duerchgesat gëtt, also d'Presidence vum Parlament vun der Groussregioun. Hei ass et wichteg, fir déi konkret Problemer vun de Leit, déi an der Groussregioun liewen, unzepaken. Dofir huet een 2017 och d'Thema "Logement" fir dës Presidence gewielt.

2017 ass dann och den Ausbau vun der Evalutioun des politiques publiques ugaange ginn.

Dat neit Joer, dat heescht op nationalem Niveau, sinn natierlech Chamberwahlen. Ma bis dohinner hunn d’Deputéiert nach ee grousse Pensum un Aarbecht z’absolvéieren, esou de Claude Frieseisen. Bis d’Summervakanz gëtt nach vill geschafft. Knapp 40 Aarbechtsdeeg sinn dofir ugesat, huet et vum Chamberpresident Mars Di Bartolomeo geheescht. An der grousser Vakanz gëtt dann net um politesche Plang um Krautmaart geschafft. Ma hei ginn technesch Aarbechten am Plenarsall virgeholl, nei Kabelen, Kameraen an Informatikinfrastrukturen installéiert. Dëst Joer wëll een dann och um neien Internetsite vun der Chamber schaffen, deen 2019 operationell soll ginn.

E weidere Projet ass d’Digitaliséierung vum Fonds d’archives. Dokumenter vun der Chamber, déi no 1940 datéieren, si scho digitaliséiert, elo wëll een och Dokumenter vu virun dësem Datum digitaliséiert. Domadder sollen d'Recherche vereinfacht ginn.