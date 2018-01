E Sonndeg den Owend gouf eng Policepatrull an e Café an der rue du Brill zu Esch geruff, well eng alkoholiséiert Fra sech do de Batti gestallt hat.

Wéi d'Patrull op der Plaz ukomm ass, war déi Fra schonn eriwwer an en anert Lokal getierkelt. Si war wuel net frou iwwert de Besuch vun de Polizisten an huet wëll ronderëm sech geschloen.Well d'Gefor bestoung, dass si sech oder anerer géif blesséieren, gouf decidéiert se an den Arrest ze bréngen.Eng Stonn virdru gouf en alkoholiséierte Mann am "dernier Sol" am Garer Quartier ugetraff, deen ëmmer nees widder geparkten Autoe getrollt ass. Och hie koum an den Arrest, nodeems e fir eng Kontroll am Spidol passéiert war.