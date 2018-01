Iwwert dee Wee si vun Ufank Januar 2015 bis Enn Dezember 2017 bal 10,2 Milliounen € an d'Keese vum Staat gefloss. Dat äntwert de Finanzminister op eng parlamentaresch Fro vum Laurent Mosar. Den CSV-Deputéierten hat zwou där Froen un de Pierre Gramegna gestallt.





Parlamentaresch Froen iwwer Rulingen - Reportage Eric Ewald



An där 1. wollt de Laurent Mosar ebe wëssen, wat fir en Tarif d'Steierverwaltung an deem Kontext applizéiert a wéi vill Recetten iwwert dee Mechanissem erakoumen. Den Tarif vun tëscht 3.000 an 10.000 € géif vun der Komplexitéit vun der Demande a vum Aarbechtsvolume ofhänken. D'Recettëchiffere géifen iwwerdeems zanter 2015 am Aktivitéitsrapport vun der Steierverwaltung stoen, sou de Finanzminister; de geneeë Chiffer vun de Joren 2015, 16 a 17 géif 10 Milliounen, 191.000 € ausmaachen.

An der zweeter Fro vum CSV-Deputéierte goung et an der Haaptsaach drëms, ob et bis Enn 2017 zum Informatiounsaustausch am Kader vu Rulinge koum, wouzou sech de Pierre Gramegna engagéiert hätt. Deen äntwert dorop, dass effektiv all d'Informatiounen iwwer sou antizipéiert Steierdecisioune vun tëscht Januar 2010 a Mäerz 2016 bis Enn 2017 ausgetosch goufen.



D'OECD, d'Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung, hätt Lëtzebuerg dat un d'Häerz geluecht an de Grand-Duché hätt dat gemaach. Wat déi zukünfteg Evaluatioun ugeet vum Informatiounsaustausch op Nofro hin, wäert et am 1. Hallefjoer 2018 dozou kommen, preziséiert de Finanzminister. An där Evaluatioun gëtt sech da mam Zäitraum tëscht Ufank Oktober 2014 an Enn September 2017 befaasst. D'Identifizéiere vun an d'Wëssen ëm d'wirtschaftlech Beneficiairë wäert dobäi eng Haaptsuerg sinn. Lëtzebuerg wär zouversiichtlech, dass d'Schätzer de Reformen, déi decidéiert an an de leschte Joren ëmgesat goufen, Rechnung droen, schreift de Pierre Gramegna. Eng anti-abus-Regel géif et och erméiglechen, Avantagë vun engem Steierofkommes aus der Welt ze schafen, wann et eent vun den Haaptziler wär, fir Virdeeler doraus ze zéien.



D'Engagementer, déi de Grand-Duché geholl huet, dierften och dozou féieren, dass et net méi zu Kritik vu Säite vun der OECD kënnt. Et wär nämlech unerkannt ginn, dass Lëtzebuerg am grousse Ganze bal all d'nei Virschrëfte respektéiert, betount de Minister.