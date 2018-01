Iwwer 200 Leit liewen op de Stroossen (08.01.2018) Premier Appel, eng éischt Hëlleft fir all déi Mënschen, déi op der Strooss liewen. Elo, wou et ëmmer méi kal gëtt, eng liewensgeféierlech Situatioun.

Fir jiddereen do ze sinn, deen Hëllef brauch. Einfach nolauschteren oder och just eng waarm Zopp an e puer waarm Wierder. Dat geet dacks schonn duer, fir de Leit ze hëllefen.Den Ament gi virun allem Schlofsäck gebraucht a gesicht. An den Nuetsfoyeren ass nämlech net ëmmer dir all Sans-Abrien e Bett fräi.