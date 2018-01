© AFP-Archiv

Wäerteunterricht/Katechees: Rep. Claudia Kollwelter



9.000 Kanner huelen um Reliounsunterrecht deel, dee vum Bistum selwer organiséiert gëtt, zanterdeem de Cours net méi an de Schoulen ugebuede gëtt. Dat si 35% vun de Kanner, déi am fréiere Reliounscours an de Schoule waren. Wéi genee gesäit dësen Unterrecht aus, wat huet geännert a wéi fält en éischte Bilan aus, wat den neie Cours "Vie et société" an de Schoulen ugeet?

Wäerteunterrecht bannent, Reliounsunterricht baussent Schoul (08.01.2018) Keng Relioun méi an der ëffentlecher Schoul, mä baussent de Schoulzäiten ass dat awer méiglech, an zwar an allen 33 Paren, an der Katechees.

Och wann et schwéier wier, no engem Trimester ze soen, wéi gutt de Cours leeft, erënnert de Pierre Reding, 1er Conseiller am Educatiounsministère, un déi zwee Grënn, wisou de Wäerterunterrecht an de Schoulen agefouert gouf: Éischtens, datt d'Kanner e gemeinsame Cours iwwer Wäerter an déi grouss Froe vum Liewen hunn, an zweetens, datt se verschidde Weltusiichten a verschidde Relioune kenneléieren.Vill Gedeessems gouf et jo ëm d'Leit, déi an der Vergaangenheet de Reliounsunterrecht gehalen hunn. Et hätt een de Betraffenen awer fair Proposë gemaach: "Mir hu se alleguerten iwwerholl op deene Plazen, wou se wollte sinn, an der Regioun, mir hunn hinnen Angeboter gemaach, a wat fir engem Typ vu Schoul si weider wéilte schaffen. 't si Leit an d'Education différenciée schaffe gaangen, 't si vill Leit an den Enseignement fondamental schaffe gaangen an ech mengen, do herrscht elo Zefriddenheet."Fir e Bilan vum Wäerterunterrecht kënnen ze zéien, wier et awer no engem Trimester nach bësse fréi, dëst soll dann no engem Joer gemaach ginn.Nieft 16 Stonne Baiss-Formatioun kréien d'Enseignanten och zousätzlech Formatiounen ugebueden. 164 Dossiere ware vu Reliounsenseignantë beim Educatiounsministère erakomm. 44 Leit si beim Bistum bliwwen, wou dës elo de Reliounsunterrecht, neierdéngs Katechees genannt, an den 33 Paren ubidden. Den Direkter vun der Katechees, Patrick de Rond, ass eigentlech ganz zefridde mam Chiffer vun Aschreiwungen, déi si de Moment hunn.De fréiere Reliounsunterrecht wier och een anert Engagement gewiescht, dee krut ee quasi "gratis" mat, haut wier d'Aschreiwen an d'Katechees eng ganz bewosst Entscheedung, de Wee am Glawen ze goen.Déi 44 Leit, déi beim Bistum bliwwe sinn, ginn de Moment nach vum Staat finanzéiert. Déi Poste lafen allerdéngs aus a géingen dono vu Benevollen ersat ginn, sou nach de Patrick de Rond.