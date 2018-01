Transparenz bei Léin: Däitscht Beispill (08.01.2018) E Modell, deen elo an Däitschland agefouert gëtt, soll Mataarbechter vu gréissen Entreprisen et erlaben, ze wëssen, wat hir Aarbechtskollege verdéngen.

Zanter dem 6. Januar gëtt et an Däitschland en neit Gesetz fir méi Lountransparenz. An Entreprisë mat iwwer 200 Mataarbechter dierf ee säi Patron froen, wat Aarbechtskollege mat nämmlechter Funktioun an der Moyenne verdéngen.



Geduecht ass dat Gesetz, fir d'Ënnerscheeder tëscht de Salaire vu Fraen a Männer ze bekämpfen. Et dierft awer och dozou féieren, dass generell méi Lountransparenz an de Betriber entsteet. An Däitschland besteet vis-à-vis vu Lëtzebuerg méi Besoin fir esou e Gesetz, wéi fir den Tréirer Affekot fir Aarbechtsrecht Andreas Ammer erkläert.

Extrait Andreas Ammer



Mat ronn 22 Prozent Ënnerscheet bei der Paie tëscht Männer a Fraen ass Däitschland dat drëttschlechste Land am Ranking vun der EU. Lëtzebuerg steet do däitlech besser do. Mat 5,4 Prozent ass de Grand Duché do EU-Spëtzt. An Däitschland hofft een, datt dëst Gesetz e Signal un d'Entreprisen ass, fir fir méi Transparenz ze suergen. Fir den Affekot ass dëst e wichtege Schrëtt an déi richteg Richtung, esou dat Männer a Fraen déi selwecht Pai kréien, wat och d'Zil vun dësem Gesetz ass. D'Gesetz gouf elo e bësse séier gemaach an huet nach seng Problemer. Donieft ass d'Fro, ob ee viru Geriicht déi Transparenz och akloe kann. Ma op alle Fall, esou den Andreas Ammer, ass et e wichtegt Signal.Zu Lëtzebuerg gëtt et zwar ee Gesetz, datt Loun-Diskriminéierung mat bis zu 50.000 Euro bestrooft, kee Gesetz awer, duerch dat ee kann un déi dofir néideg Informatiounen a Beweiser kommen. Mat esou engem Gesetz géifen d'Leit awer wëssen, wou si an der Entreprise stinn an ob si ënnerbezuelt wären, esou eng Fra, déi d'Kollege vun der Tëlee befrot hunn. Aner Leit awer fannen, datt een dat net misst wëssen oder dierfen nofroen. Si fäerten dann éischter d'Konflikter op der Aarbecht.