LSAP-Revoluzzer: Rep. Dany Rasqué



Vu datt den Ament net op déi jonk gelauschtert gëtt, wollt ee sech iwwert de Wee vun engem oppene Bréif Gehéier verschafen, e Bréif, dee jo och de Weekend iwwer fir genuch Gespréich gesuergt hat ...

Oppene Bréif vun der LSAP (06.01.2018) 10 LSAP-Membere fuerderen, datt d'Partei sech nei opstellt

Wakereg rësele sollt d'Schreiwes vun den 10 Parteimemberen. Si wollte kloer Aussoen maachen, an deene si sech och géifen erëmfannen an déi méi kritesch sinn. Et gouf ënnert anerem d'Fuerderung no méi engem klore Profil, do läit awer d'Fro op der Hand, wat d'Signatairen da bis elo gemaach hunn, fir dee Profil ze schäerfen, virop déi 4 Deputéiert.D'Taina Bofferding, Vizepresidentin vun der LSAP, betount, datt een an der Chamber jo un den Dossiere géing schaffen a sech do och géing zu Wuert mellen, ma als Deputéiert aus der zweeter Rei kréich ee manner Opmierksamkeet wéi ee gestanen, trotzdeem géif dat si awer net drun hënneren, hire Match ze maachen.Mat engem Sträit oder engem Muechtkampf an der LSAP hätt dee Bréif awer näischt ze dinn. Esou eppes stéing net am Bréif an dat wier och net den Zweck gewiescht. De Jonk géife jo dacks vun deene Gestane profitéieren, ma et géif ee sech wënschen, datt déi Gestanen och heiansdo op déi méi Jonk lauschteren ... Do géif ee sech schonn iwwer e bësse méi Support freeën.Bei de Gemengewahlen an an de Sondagë géif d'LSAP ëmmer erëm verléieren a genee domadder wëllen d'Signatairen sech net zefridde ginn. Bei engem Bréif eleng soll et dofir net bleiwen: "Mir wiere jo och net credibel, wa mer just géifen e Bréif schreiwen. Eis geet et jo schonn drëm, datt eppes a Beweegung kënnt." En vue vun de Landeswahle wéilten déi 10 Signatairë sech schonn abréngen.D'Taina Bofferding verweist dann och nach op de Kongress vun der LSAP, deen am Mäerz ass. Spéitstens do dierft et dann och eng Diskussioun mat der Parteibasis ginn.