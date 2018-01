© AFP-Archiv

An där gréisserer Drogenaffär kréie 7 Ugeklot tëscht 32 a 49 Joer, déi all zu Schraasseg sëtzen, de Prozess gemaach.De Grupp hat eng kloer Hierarchie, woubäi de 40 Joer alen Haaptmann tëscht Juni 2015 an Dezember 2016 e puer Kilo Kokain un déi aner Beschëllegt soll verkaf hunn. D'Drogen aus Holland goufen zu Lonkech tëschegelagert an heihin importéiert.Den Haaptmann gëtt dem Parquet no als Chef vun enger krimineller Vereenegung ugesinn; den zweete Mann war am Summer 2016 de Remplaçant vum Haaptmann, iwwerdeems déi aner zanter 2014/15 aktiv waren. Den Haaptmann huet sech ëm sou zimlech alles gekëmmert an deenen aneren Instruktioune ginn; déi waren Haaptverkeefer vun den Drogen, respektiv hunn all déi aner Rollen iwwerholl. Am Dezember 2016 hunn d'Enquêteuren zougeschloen an zwee Männer hei am Land an déi 5 aner zu Lonkech gepëtzt.En Enquêteur vun der Police judiciaire sot e Méindeg aus, dass een déi 1. Informatiounen zum Haaptmann 2005 krut; 2006 gouf hie festgeholl an 2012 zréck a seng Heemecht geflunn, ma 2015 war hien nees do. Am Juli 2016 hunn d'Enquêteuren den ale Bekannte fir d'éischt selwer gesinn an am August mat der Iwwerwaachung vu sengem Telefon ugefaangen; déi Zäit ass hien op d'mannst eemol den Dag mam Zuch vu Lonkech op Lëtzebuerg komm. Am Oktober 2016 koum et dunn zu Ecoutte vun 3 anere Beschëllegten, woubäi déi 3 lescht Ugekloten och opgefall sinn.Zwee Méint drop ware genuch Indicë beienee fir zouzegräifen. Den Haaptmann gouf als 1. zu Rodange festgeholl, an der Mëttesstonn; quasi zäitgläich huet d'franséisch Police d'Haus zu Lonkech gestiermt an do 5 Beschëllegt interpelléiert, ier dee leschten am Nomëtten zu Bäreldeng gepëtzt gouf; am Januar zejoert goufe si dunn u Lëtzebuerg ausgeliwwert. Speziell war, wéi den Enquêteur sot, d'Behuele vun deem leschten Interpelléierten: Deen hat sech, Stonnen no senger Verhaftung, am Spidol sou dogéint gewiert, fir nees vun der Police matgeholl ze ginn, dass am Ganzen 11 Leit - 3 aus dem Spidol an 8 Polizisten - néideg waren, fir hie Meeschter ze ginn. Fir den Enquêteur muss dat, Zitat, "grousse Kino gewiescht sinn"!

Dëse Prozess ass op 5 Deeg ugesat a soll bis an déi aner Woch eran daueren.