Nuetsflich um Findel (08.01.2018) Vill Awunner reklaméieren wéinst dem Kaméidi, déi d'Fligere maachen. 2017 goufen esouvill Nuetsflich, wéi nach ni virdru gezielt. Dat weisen och d'Statistiken. 2016 goufen et par Rapport zu 2002 243 Prozent méi Nuetsflich.

D'Nuetsflich sinn a bleiwen e Problem fir d'Awunner, déi an der Géigend vum Findel wunnen. Zejoert goufen esou vill Nuetsflich gezielt wéi nach ni virdrun. D'Politik weess vun der Suerg vun den Awunner, a probéiert op d'mannst d'Nuetsflich ze limitéieren. Ausname missten Ausname bleiwen, esou de Message.

Quasi am 15-Minutten-Takt fléien dagsiwwer Fligeren iwwert den Hotel-Restaurant vum Toni Pizzolante, nuets e bësse manner, mä dann héiert ee se besonnesch gutt. Dacks géifen d'Cliente sech moies um Kaffisdësch beschwéieren, si wären an der Nuecht duerch de Kaméidi vun engem Fliger erwächt, seet de Patron vun Hamm.





D'Zuel vun den Nuetsflich ass an de leschte Joren enorm geklommen. D'Chiffere vun der Administration de la Navigation Aérienne, kuerz ANA, beleeën: Tëscht 2002 an 2016 ass den allgemenge Fluchverkéier ëm nëmme 17 Prozent an d'Luucht gaangen. Bei den Nuetsvolle par konter: eng Hausse vun 243 Prozent. D'lescht Joer waren et der 2.121.

D'Awunner ronderëm de Fluchhafe reklaméieren zanter Joren. Den zoustännege Minister, d'ANA, LuxAirport, Cargolux a Luxair, an ënner anerem d'Stater Interesseveräiner gesi sech neierdéngs all dräi Méint. Bis ewell hätt nach kee vun him verlaangt, d’Nuetsflich komplett ze verbidden, sot den Transportminister François Bausch am RTL-Interview.

Ma virun allem Cargo-Fligere starten a lande ganz dacks nuets. D'Cargolux wéilt d'Joer just nach 65 Nuetsflich ufroen.

E komplett Verbuet wär eng ekonomesch Katastroph fir dat ganz Land, betount de François Bausch. Dat versteet och den Toni Pizzolante och. Seng Clientë vläicht manner ...