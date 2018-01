Den CSL-President Jean-Claude Reding. © RTL-Archiv

"De soziale Fortschrëtt ass en panne." Dee Constat huet de President vun der Chambre des salariés e Méindeg den Owend op der Neijoerschreceptioun am Cercle an der Stad gemaach. De Jean-Claude Reding huet drop higewisen, datt och zu Lëtzebuerg d'Ongläichheeten an den Aarmutsrisiko ëmmer méi grouss ginn.





Am Joer 2000 louch dennach bei 11 bis 12 Prozent, bis haut ass en awer op méi wéi 16 Prozent geklommen. Een anere Chiffer, deen de Jean-Claude Reding genannt huet, ass dee vun de Famillen, déi um Enn vum Mount Problemer hunn, fir iwwert d'Ronnen ze kommen. Virun 2008 waren dat 17 Prozent, an Tëschenzäit sinn et 27 Prozent.Hien huet awer och opan de leschte Joren higewisen. Zum Beispill, datt net méi iwwert eng strukturell Manipulatioun vum Index diskutéiert gëtt, datt de Congé parental reforméiert gouf an datt d'Studentebourssen indexéiert goufen.Och d'wier e Schratt an déi richteg Richtung. Allerdéngs bléif nach vill ze dinn, fir méi e gerechte Steiersystem ze kréien.Wat d'betrëfft, war et d'Ausso vum President vun der Chambre des Salariés, datt et kee Wäert huet, fir ënnert dem Virwand vun der Ofsécherung vun de Pensioune Milliarden a Milliarden am Pensiounsfong ze sammelen, fir se dann op de Finanzmäert z'investéieren oder multinational Entreprisen a Fongen z'ënnerstëtzen.A Saachehuet de Jean-Claude Reding drop higewisen, datt een nach ëmmer gespaant op en neie Gesetzprojet waart an a puncto Stagen huet de President vun der Chambre des salariés bedauert, datt d'Bezuele vuhei am Land net reglementéiert ass. Aus deem Grond fuerdert d'Chambre des salariés eng Legislatioun, an där eng Indemnitéit fir d'Stagiairen an e Qualitéitskader fir Stagë festgeluecht ginn.Um Enn vu senger Ried koum de Jean-Claude Reding och nach op datze schwätzen, dat d'Chambre des salariés zu Bouneweg vis-à-vis vun de Rotonde baut. D'Maison des salariés, déi viraussiichtlech am Hierscht kann ageweit ginn.