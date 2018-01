E Méindeg de Mëtteg war am Gaart vun engem Haus an der Lëtzebuerger Strooss eng Wallis fonnt ginn, déi anscheinend kengem gehéiert huet ...

© Steve Müller (Archiv)

#CFLINFOS10 Continuation retardée Arrêt(s) supplémentaire(s) desservi(s) par le train IC 115.

Suite à une alerte à la bombe déclarée à Heisdorf, la continuation du train IC 115 (Luxembourg-Liers, départ prévu 13:16 à Luxembourg, arrivée prévue 16:24 à ... https://t.co/f9OaJ14W2B — CFLinfos (@CFLinfos) January 8, 2018

#CFLINFOS10 Circulation bloquée dans un seul sens - Retour à la situation normale.

Suite à une alerte à la bombe déclarée à Heisdorf, la circulation des trains en direction de Ettelbruck, Troisvierges est bloquée entre Luxembourg et Lorentzweiler. La p... https://t.co/aJjYMPevWt — CFLinfos (@CFLinfos) January 8, 2018

Dat war kuerz virun 13 Auer.Direkt e puer Police-Patrullen hu sech op de Wee dohi gemaach.Sur place hunn d'Beamten e Sécherheetsperimeter opgestallt an dofir d'Rue de Luxembourg an och d'Rue du Cimetière gespaart.E puer Nopere goufen opgefuerdert, hir Wunnengen ze verloossen.Hondsmeeschter sinn op d'Plaz komm an d'Muppen hunn d'Wallis ënnersicht.Géint 14 Auer konnt Entwarnung gi ginn an d'Ofspärunge goufen nees opgehuewen.Duerch den "herrenloser Koffer" an deen doduerch ausgeléiste Bommenalarm war souguer den Zuchtrafic gestéiert ginn.