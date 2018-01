An der sougenannter School-Leaks-Affär gëtt um Dënschdeg am Appell d'Uerteel gesprach.

© RTL Archivbild

Op der Uklobänk sëtzen dräi Enseignanten an de Mann vun enger vun de Fraen. Si krute reprochéiert, am Mäerz 2015 d'Epreuvë fir de Passage vun der Grondschoul an de Secondaire am Virfeld public gemaach ze hunn. An éischter Instanz d'lescht Joer waren déi 4 Ugekloten nach fräigesprach ginn. De Parquet war doropshin an Appell gaangen.