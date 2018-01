2016 an 2017 hunn eng ganz Partie Leit hir Steier-Situatioun berengegt, wat dem Staat 40,5 Milliounen Euro, inklusiv Majoratioun, an d'Keess gespullt huet.

Mam Budgetsgesetz 2016 gouf heiheem een zäitlech begrenzte Mechanismus agefouert, fir de Leit déi hir steierlech Residenz zu Lëtzebuerg hunn, d'Méiglechkeet ze gi fir hir Steier-Situatioun nodréiglech ze berengegen. Dat heescht also, dass se d'Steieren nobezuelen, mat uewendrop enger Majoratioun vun 10% fir 2016 a vun 20% wa se dat eréischt 2017 gemaach hunn.

A senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Serge Wilmes CSV präziséiert de Finanzminister Pierre Gramegna, dass et 2016 am Ganzen 489 där Dossiere gouf, an an den éischten 9 Méint vun zejoert der nach emol 68.

Déi allermeeschten Dossiere goufen acceptéiert.

2016 krut d'Steierverwaltung iwwert dee Wee 33,7 Milliounen Euro eran, Majoratioun abegraff.

Bis September zejoert waren nach emol iwwer 6,8 Milliounen Euro, och hei d'Majoratioun abegraff.

Am Ganzen also ëm déi 40,5 Milliounen Euro déi zousätzlech an d'Staatskeess koumen.

Déi Recette goufen iwwregens nach net budgetiséiert.



PDF: Äentwert op Parlamentaresch Fro