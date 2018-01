© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Den Nationalpresident vum LCGB, Patrick Dury huet en Dënschdeg de Moien am Kader vun enger Pressekonferenz op en neits d'Fuerderunge vun der Gewerkschaft widderholl an d'Regierung opgeruff ze agéieren. Ënnert anerem kritiséiert den LCGB d'52-Woche Krankmeldung, déi der Gewerkschaft no nëmmen eng Pseudo-Solutioun, an dofir inacceptabel ass. Nieft der komplizéierter Ëmsetzung vun dëser Léisung an der rechtlech bedenklecher Grondlag, wier dëst fir déi Betraffe keng wierklech sozial Garantie.



Kloer Fuerderungen ginn et dann och vum LCGB a Punkto soziale Mindestloun. Dee gëtt jo zanter 1985 all 2 Joer ugepasst, an awer ass een 2015 ënnert d'Aarmutsgrenz gefall... dat dierft einfach net sinn, sou de Patrick Dury. De Mindestloun misst dofir Netto ëm 136 Euro misst an d'Luucht gesat ginn.





De Patrick Dury iwwert de Mindestloun



A Punkto Steierreform fuerdert den LCGB eng gerecht a gläich Besteierung fir jiddereen, duerch dës Reform géingen bestueten Frontalieren komplett diskriminéiert ginn.Den LCGB fuerdert en Enn vun de sozialen Ongerechtegkeeten an datt d'Regierung endlech hire Responsabilitéiten a Flichten nokënnt. D'Gewerkschaft verlaangt eng laangfristeg a kohärent Politik, sou nach de Nationalpresident Patrick Dury.