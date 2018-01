© RTL-Archiv

D'Santéskommissioun huet sech um Dënschdeg de Moien no engem rezenten Appellsuerteel um Verwaltungsgeriicht misse mat dëser Fro beschäftegen, ma léisst d'Argument aus dem Arrêt net gëllen.





Staatslabo behält Monopol op Analysen/Reportage C. Zeimetz



D'Riichter vun der Cour administrative haten Enn November zu Gonschte vun de Privatlaboen tranchéiert.Der Presidentin vun der Santéskommissioun Cecile Hemmen vun der LSAP awer no géif haut dat net méi zoutreffen wat am Uerteel ugeprangert gouf. Enn 2016 wiere wuel nach 45% vun den concernéierten Analysen an d'Ausland geschéckt ginn, fir traitéiert ze ginn.De leschte Chifferen, déi um Dënschdeg de Moien op dem Dësch komm sinn, louch dee Chiffer elo nach bei 14%. An deem Sënn wier et net méi gerechtfäerdegt, datt d'Privatlaboen en Deel vun den Analyse missten iwwerhuelen.De Staatslabo hätt sech an der Lescht och personaltechnesch verstäerkt, dat heescht Pathologe bäikritt. Bis Enn des Joers sollen et der 18 sinn.D'Santéskommissioun huet um Dënschdeg de Moien am Ganzen 3 Amendementer am neie Spidolsgesetz zréck bei de Staatsrot geschéckt. De Vott am Chamberplenum, deen eigentlech fir Mëtt Januar elo ugestrieft gi war, kritt no den Diskussioun de Moie Verspéidung.