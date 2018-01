An der Finanz-a Budgetskommissioun an der Chamber gouf um Dënschdeg de Moien ënnert anerem iwwert de Gesetzesprojet géint Wäisswäsche vu Suen diskutéiert.

© RTL-Archiv

D’Zil ass et de Staatsverwaltungen een Outil ze ginn, fir Organismen ewéi Banke besser ze kontrolléieren. An Zukunft sollen Banken nämlech méi Informatiounen iwwer hir Beneficiairë sammele kënnen.





Finanz-a Budgetskommissioun: Reportage vum Frank Elsen.



Mat deem neien Outil, kënne Banken an Zukunft besser iwwerpréiwen, wien de Beneficiaire vun enger Transaktioun ass. Ma och Finanzaktioune vu Gesellschafte kënne verstäerkt kontrolléiert ginn, seet den CSV-Deputéierte Laurent Mosar. Et géingen eng rei zousätzlech Contrainten op d'Banken zoukommen. Et wieren awer Initiativen, déi an déi richteg Richtung ginn.



Mat deem Gesetzesprojet wëll ee jiddefalls weisen, datt een d’Lutte géint de Blanchiment hei am Land eescht hëlt, ënnersträicht de President vun der zoustänneger Kommissioun, Eugène Berger.

E weidere Sujet, war d‘Propositioun vun engem EU-Reglement am Kader vun der Lutte géint Steierbedruch. Concernéiert wier hei virun allem den Automobil-Secteur. Eppes wat den EU-Budget tëscht 4 a 5 Prozent TVA géif kaschten, ënnersträicht den LSAP-Deputéierten, Franz Fayot:



Et wieren international Frauden an eng relativ grouss Perte, dofir proposéiert d'Kommissioun, fir méi Instrumenter anzeféieren, fir eng Kooperatioun tëscht den Administratiounen a fir méi effikass dogéint virzegoen.

An och hei begréisst d’Oppositioun d‘Propositioun.