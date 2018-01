Zu Klierf koum et um Dënschdeg de Moie géint 8.30 Auer zu engem déidlechen Aarbechtsaccident. E jonke Mann vu 26 Joer aus der Belsch ass an d'Déift gefall.

X

Fir den Ongléckleche sollt all Hëllef ze spéit kommen. Den Accident war an der rue de Bastogne um Chantier vum neie Lycée. De Miess- an Erkennungsdéngscht ass op d'Plaz geruff ginn. De Parquet huet eng Autopsie vum jonke Mann ordonnéiert.De Mann stoung wuel um zweete Stack op enger Leeder an ass aus bis elo ongekläerte Grënn vun der Leeder gefall.