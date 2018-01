An enger Affär vun ënnert anerem Drogenhandel a Vergewaltegung gouf en Dënschdeg am Nomëtten um Stater Geriicht eng Prisongsstrof vun 10 Joer an eng Geldstrof vu 5.000 Euro fir den Haaptugeklote gesprach.De Mann hat ënnert anerem virgehäit kritt vun Ufank 2012 bis Ufank 2016 Drogen importéiert a verkaf ze hunn. Donieft soll hien en haut 15 Joer aalt Meedchen op d'mannst 10 mol vergewaltegt hunn.Tëscht Enn 2015 an Ufank 2016 soll de Matbeschëllegten hie beim Drogenhandel ënnerstëtzt hunn.