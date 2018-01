D'Demonstranten op der Place Clairefontaine (09.01.2018) Si waren zu enger ronn 20 op der Clairefontaines-Plaz, fir ze manifestéieren. Géint den iranesche Regimm a fir d’Leit, déi am Iran op d’Strooss ginn.

„Soutenez les iraniens soulevés contre la dictature religieuse" huet et do geheescht, Panneauen mat Leit drop, déi an de leschten Deeg während de Protester am Land festgeholl goufen oder bei deenen ëmkoumen, goufe gewisen. Et ass dee leschte Message vun eis un Iech, dat ass dee leschte virum Enn vum Regime, hunn d’Leit skandaliséiert.





Iranesch Demonstranten/Reportage Nadine Gautier



"Leschte Message vun eis un Iech virum Enn vum Regime" (09.01.2018) Eng Jonk Iranerin am RTL-Interview.

Et war definitiv Roserei an der Loft. Et gouf haart gejaut an et goufe kloer Wierder fonnt. Den Ali Fatemi vun der humanitärer Associatioun fir Mënscherechter an Demokratie am Iran ass ee vun den Haaptorganisateure vun der Manifestatioun gewiescht. Nieft dem Support, deen een der iranescher Populatioun wéilt weisen, geet et och drëms, déi aner Länner waakreg ze maachen.Ënnert den Demonstranten an der Stad waren dann och politesch Prisonéier vu fréier. Viru 40 Joer souz zum Beispill och eng Fra hiren eegenen Aussoen no am Prisong, dat 6 Joer laang an do soll si torturéiert ginn. Eng Situatioun déi sech elo nees widderhëlt, mengt si.Ma och wann eng 20 Iraner en Dënschdeg an der Stad op d’Strooss gounge géint den iranesche Regime, ass bei verschiddenen awer eng Angscht ze spieren. Esouwäit vum Iran ewech fille si sech awer net honnertprozenteg a Sécherheet.Well si politesch aktiv wieren, géif dat direkt Repercussiounen op d’Famill am Iran hunn, déi belästegt a verfollegt géif ginn.D’Humanitär Associatioun fir Mënscherechter an Demokratie am Iran, déi zesumme mat enger grousser iranescher Oppositioun, déi zu Paräis setzt, schafft, huet ähnlech Manifestatioune schonn an enger ganzer Rei Stied lancéiert. Zu Bréissel, Kopenhagen, oder och nach zu Ottawa.

Engem iraneschen Deputéierten no, si bis ewell bei de Protester am Iran 3.700 Persoune festgeholl ginn. Offiziell heescht et, datt duerch d’Ausernanersetzungen op d'mannst 21 Persounen ëmkoumen.