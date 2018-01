Wunnengsbau: Avis vum Inneminister (09.01.2018) An der Logementskommissioun um Krautmaart gouf den Dënschdeg de Mëtten iwwert de Gesetzesprojet vum Baulandvertrag geschwat.

Dat entsprécht enger Surface vun 3.600 Fussballsterrainen. Duerch de Baulandvertrag wäert de Logementsmarché jiddefalls an Zukunft nei belieft ginn. Deemno eppes, wou et nëmme Gewënner gëtt, ënnersträicht de President vun der zoustänneger Kommissioun, Max Hahn.

An deem Gesetzesprojet geet et awer och ëm den Remembrement urbain. Eng Méiglechkeet fir e PAP ze realiséieren, och wann ee Proprietär net domadder averstane wier, seet den Inneminister, Dan Kersch. Senger Meenung no géing dëse Projet an Zukunft iwwerzeegen.

Fir d’CSV géife sech awer beim Remembrement urbain eng Rëtsch Froe stellen. Virun allem, wann een Acteur e spezielle Bezuch zum Terrain hätt, betount den Deputéierten, Marc Lies. D'Approche wier gutt, ma et misst ee kucken, wéi dëst sech an Zukunft entwéckelt.



60 Gemengen hei am Land hunn aktuell nach e PAG vun 1937. Och dat géif dozou bäidroen, datt d'Prozeduren ëmmer méi laang géifen daueren. Esou kënnt et vir, datt Projeten eréischt no 7 Joer geneemegt ginn.

Dëst war dann och een vun den Haaptdefisen, déi ee mam Inneminister diskutéieren wollt, esou nach de Max Hahn. Bis den August mussen Gemengen hei am Land hier PAG‘en festgeluecht hunn.