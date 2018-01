Weider krute sech an der Uewerkuerer Strooss zu Bieles dräi Gefierer ze paken.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© SADIFF

© SADIFF

Zwee Asätz a kuerzer Zäit gouf et fir d'Pompjeeë vu Suessem an Déifferdeng.Um 12:55 Auer sinn dräi Gefierer zu Bieles net laanschtenee komm, ma hei ass et beim Materialschued bliwwen.20 Minutte méi spéit war en Automobilist op der N32 vun der Strooss komm, 2 Persoune goufen dobäi liicht verwonnt.