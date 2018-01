En 32 Joer ale Mann mat 1,4 Promill hat an engem Café zu Hollerech een anere Client mat engem futtisse Glas am Gesiicht blesséiert.

12 Joer Prisong, mat eventuell engem Deel Sursis, an eng appropriéiert Geldstrof, dat war d'Fuerderung um Geriicht an enger Affär vu versichtem Doutschlag.



Engem Mann vun 32 Joer gouf virgehäit, am Mee moies fréi an engem Café zu Hollerech, en haut 23 Joer ale Mann, uerg blesséiert ze hunn. De Beschëllegten hat d'Affer fir d'éischt mat engem Glas op de Kapp geschloen an et dono mam futtisse Glas an de lénke Bak gepickt.



„ Ech war voll. Et war en Accident. Ech wollt him net wéi doen!“ Sou huet sech den Ugekloten en Dënschdeg verdeedegt, ma fir d'Presidentin vum Geriicht kéint een an dësem Fall net vun engem Accident schwätzen. De Beschëllegte sot, vum Affer vernannt, beleidegt a provozéiert ginn ze sinn, dat war awer eng aner Versioun wéi déi vum Affer a vun Zeien.

E Rechtsmedeziner huet erkläert, de Schnatt wär 6 Zentimeter laang an 1 Zentimeter déif gewiescht. Hätt d'Affer de Kapp e bësse méi beweegt, dann hätt et liewensgeféierlech kënne ginn, 2-3 Zentimeter vun der Halsregioun ewech, sou de Medeziner. D'Affer hätt och zwou Wochen net kënne schaffe goen.



E Polizist sot aus, deemools e blesséierte Mann gemellt kritt ze hunn an e presuméierten Täter, deen ugaange wär. Dee gouf am Garer Quartier begéint mat Blutt un den Hänn an um Mantel. Zeien hätten hie kuerz drop als Auteur vun der Dot identifizéiert. Am Café hätt keen déi matkritt, awer dass den Ugeklote fortgelaf wär. Deen hätt um Policebüro gesot, hie wär et net gewiescht. De Mann hat iwwregens 1,4 Promill Alkohol am Blutt.

D'Affer huet erkläert, op eemol vum Beschëllegte Gedrénks an de Réck geschott an e Glas op de Kapp kritt ze hunn, ier hien domat gepickt gouf.



Nodeems d'Me Daoût-Feuerbach als Affekotin vum Affer 18.000 Euro Schuedenersatz gefrot hat, sot de Me Knaff als Affekot vum Beschëllegten, et hätt kee Coup virgeleeën, deen den Doud hätt kënnen no sech zéien, a kee Wëllen, fir d'Affer dout ze maachen. Säi Client hätt och nëmmen ee Coup ginn a wär du fortgelaf, soudass ee vu Coups et blessures volontaires ënner Alkoholafloss schwätze misst. Dat huet de Vertrieder vum Parquet anescht gesinn: A sengen Ae wär de versichten Doutschlag zréckzebehalen, woufir hien déi relativ héich Prisongsstrof verlaangt huet.