D'Handwierk dréit eng zentral Responsabilitéit an der Lëtzebuerger Gesellschaft. Dat huet den neie President vun der Chambre des Métiers, Tom Oberweis, en Dënschdeg zesumme mam President vun der Fédération des Artisans, Michel Reckinger, um traditionellen "Pot des Présidents" ënnerstrach. D'Zukunft vum Handwierk géing awer och an den Hänn vun der Politik leien an déi gouf en Dënschdeg ënnert d'Lupp geholl.





Engersäits huet de President vun der Handwierkerkummer Initiativen ervirgehuewen, déi op laang Dauer e positiven Impakt op d'Handwierk wäerten hunn, Stéchwuert Steierreform, Pakt Pro Artisanat oder och nach Investissiounsmesuren, déi um Instanzewee sinn. Ma eng Rei Mesuren vun der aktueller Regierung stoussen awer op manner Zefriddenheet, dorënner d'Landesplanung.





Eesäiteg politesch Positiounen, déi den Equiliber tëscht de Sozialpartner a Fro stellt an de Betriber eng inacceptabel Charge opdrängt, sinn dem Tom Oberweis no e Risk fir d'Gouvernance vum Land.De President vun der Chambre des Métiers geet dovun aus, datt d'Regierung d'Zeeche vun der Zäit erkannt huet an d'budgétaire Investitiounen an de finanziellen Support un d'Besoinen upasst.Den Tom Oberweis huet donieft awer och betount, datt zanter Ufank vum Joer de Service e-Handwierk um Terrain aktiv ass, fir d'Betriber am Land a Punkto Digitaliséierung ze sensibiliséieren an z'orientéieren. An och d'Féderation des Artisans wäert d'Betriber mat enger Internetplattform an engem Kompetenzzenter op deen neie Wee begleeden.