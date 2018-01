© AFP

Fir d'Cécile Hemmen vun der LSAP muss een déi ganz Situatioun an déi eenzel Positiounen ofweien, well et ass net ëmmer esou einfach, wéi et op den éischte Bléck schéngt.D'Josée Lorsché vun déi Gréng seet, datt dëst nach net diskutéiert gouf, ma d'Partei awer ganz positiv zu der Saach steet, well et eng Erliichterung fir d'Patienten ass. Iwwer d'Ausso vum Dokter Schmitt, deen dat kritesch gesäit, ass een dogéint iwwerrascht. Déi Gréng sinn der Meenung, datt een dee Wee soll goen.De Jean-Marie Halsdorf kéint domadder liewen, wann den Tiers Payant agefouert gëtt. Bei den Apdikter, aus der Branche wou den CSV-Deputéierte kënnt, ass dëst jo schonn de Fall. Mä an dësem Fall muss een awer och wëssen, datt een an eng aner Logik an an eng aner Philosophie erakënnt, vum Verhältnis vum Dokter par Rapport zum Patient.Dogéint seet de Gast Gibéryen vum ADR, datt d'Partei nach keng Decisioun geholl huet, ma iwwer de Sujet awer muss diskutéiert ginn. Et muss ee verstoen, datt eng Rei vu Leit, deemno wéi héich d'Rechnung vum Dokter ass, den Tiers Payant gären hätten. Prinzipiell sinn et d'Dokteren, déi e Problem hunn, dowéinst wëll ee sech emol mat hinnen zesummesetzen..