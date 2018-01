© Laurent Weber

© Annick Goerens © Annick Goerens © Annick Goerens © Annick Goerens © Annick Goerens « ZréckWeider »

© Annick Goerens

Neijoerschpatt vun der LSAP: Appell zesummenzehalen (09.01.2018) D'Sozialiste gi sech "selbstkritesch" an ee weidere kritesche Bréif gouf ugekënnegt ...

All zesummen an e spannend Joer - mat deem Opruff hat d'LSAP hir Militanten op den Neijoerschpatt en Dënschdeg den Owend an d'Rotonden invitéiert.Iwwer 400 Leit hate sech ugemellt, duebel esou vill wéi an de vergaangene Joren, eng 300 waren op der Plaz ... an nodeems an der Invitatioun stoung "kommt, da schwätze mer mateneen", war et an den éischte Rieden dann och den Appell zesummenzehalen."Mir si motivéiert, mir wäerten an den nächste Méint vill schaffen a virun allem zesummenhalen. All d'Membere sollen zu Wuert kommen." Dat waren d'Haaptmessagen un d'Parteibasis um Dënschdeg Owend beim LSAP-Neijoerschpatt an den Rotonden.D'Sozialiste ginn deemno motivéiert an kämpferesch an de Wahlkampf an hunn et net verpasst, fir elo scho virun engen 300 Militanten a Parteifrënn d'Kär-Themen, déi an hirem Programm wäerten opdauche, matzedeelen."Et wäert mat der LSAP kee Gefummels un de Rente ginn", sot um Dënschdeg Owend de Spëtzekandidat vun der LSAP, den Etienne Schneider. Dat géing souwuel fir déi Leit gëllen déi schonn an der Pensioun sinn an fir déi, déi muer an d'Pensioun ginn. Dofir géing een net verstoen, firwat d'CSV an enger Zäit, wou Rentereserve sou grouss si wéi nach ni, fuerdert fir d'Renten erofzesetzen an de Rentenalter souwéi d'Cotisatiounen eropzesetzen. Dëst wär eng rout Linn, fir an eng Koalitioun ze goen, mat der LSAP géing et dat net ginn, sou nach de Vizepremier.Dës Legislaturperiod hätt een zwar scho vill gesellschaftspolitesch a sozial Mesurë geholl, ma et hätt ee virun allem duerno gekuckt d'Land nees ze sanéieren, de Chômage nees an de Grëff ze kréien an nees Wuesstem ze generéieren, betount de Wirtschaftsminister. Fir d'Sozialiste géing dofir eng nächst Legislatur ganz kloer heeschen, d'sozial Kohäsioun zu Lëtzebuerg nees gräifbar ze maachen an d'Scheier tëscht Aarm an Räich erëm méi kleng.Selbstverständlech kann an deem Kontext d'Erhéijung vum Mindestloun net feelen, déi rezent scho vum Aarbechtsminister Nicolas Schmit an d'Spill bruecht gouf. Wann et den Aussoe vum Spëtzekandidat no geet, da géing een dës Propos schonn 2019 a Musek ëmsetzen. Do stellt sech den Etienne Schneider eng Netto-Erhéijung vun 100 Euro de Mount vir: "Dat muss dra sinn an engem Land, dat tëschent 4 an 5 Prozent Wuesstem huet."Och d'Aarbechtszäitverkierzung gehéiert an Zäite vun der Digitaliséierung an ëmmer méi Technologie an de Programm vun der LSAP, erkläert den Etienne Schneider. D'40-Stonne-Woch hätt no 40 Joer Bestoen ausgedéngt a misst reforméiert ginn."Mir sinn eng houfreg, al Partei", huet et zum Schluss nach vum Spëtzekandidat Etienne Schneider geheescht. Dat wär awer besonnesch sou duerch all déi jonk Leit, déi sech géinge fir d'Partei engagéieren.Et wär wichteg, dass net just d'Iddie vu Jonke géingen an de Wahlprogramm fléissen, ma och hir Gesichter missten duerno op de Lëschten erëmzefanne sinn. Doropshi si 4 jonk Sozialisten op d'Bühn komm, fir de Message vun hirem Spëtzekandidat ze supportéieren. D'LSAP huet sech an d'Wahljoer lancéiert.An d'LSAP léisst näischt ubrennen, schonn e Mëttwoch géingen éischt Questionnairen un d'Membere vun der Partei goen an d'Resultater géinge mat an de Wahlprogramm ageschafft ginn. Den 19. Januar dann dierft all Mënsch un engem kreative Workshop deelhuelen, fir zesummen ze decidéieren, wéi een d'Wahlcampagne ugoe wëll a wéi de Programm soll ausgesinn.Esou wéi de leschte Samschdeg an engem Bréif vun 10 Parteimemberen am Tageblatt gouf et awer och um Dënschdeg kritesch Stëmmen.D'Partei ass an engem schlechten Zoustand a kee weess méi, firwat si eigentlech antrëtt, seet zum Beispill den Nico Wennmacher, LSAP-Member a fréiere President vum Landesverband. Ze vill Spacemining a net genuch Diskussioun doriwwer, wéi e wirtschaftleche Wuesstem mer brauchen.De lénke Fligel vun der Partei hätt et déck do setzen, esou den Nico Wennmacher weider, dat zemools, well net méi kloer wär, woufir d'LSAP eigentlech géif antrieden.Vum Vizepremier Etienne Schneider housch et iwwerdeems en Dënschdeg och nach am Paperjam , datt hie sech och zu Lëtzebuerg eng "En Marche"-Beweegung kéint virstellen, fir zesumme géint d'CSV ze goen.Den Étienne Schneider sot dem Paperjam, hien hätt an der Vergaangenheet schonn iwwert eng "En Marche" zu Lëtzebuerg nogeduecht. Seng perséinlech Iwwerleeunge wieren déi, datt wann d'CSV géing am Oktober 2018 eng quasi absolut Majoritéit géing kréien, déi aner Parteie missten iwwert eng Fusioun nodenken.