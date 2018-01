Ee Petitionnaire fuerdert d'Ofschafe vum Freedefeier op Nationalfeierdag. A fir beim Thema ze bleiwen, eng weider Petitioun fuerdert, dass et an Zukunft soll verbuede sinn, Knupperten a Rakéiten fir Silvester ze benotzen an ze verkafen. An enger anerer Petitioun gi méi ambitiéis Klimaziler gefuerdert.



Weider soll all Kand d'Recht hunn, an där Primärschoul, wou et ageschoult ginn ass, och bis zum Schluss ze bleiwen. Och dat ass eng Fuerderung, mat där sech d'Membere vun der Petitiounskommissioun e Mëttwoch musse beschäftegen. Eng weider Fuerderung ass, dass d'Chamberbliedchen digitaliséiert gëtt an dass een um Site vun der Chamber och een negative Vott kann ofginn, wann engem eng Petitioun net gefält.