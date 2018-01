© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

10 Joer an deenen d'Acteuren zesumme mam Finanzsecteur a mam Staat duerfir gesuergt hunn, fir den Image vun der Plaz no baussen ze verbesseren, d'Finanzplaz weider z'entwéckelen an den neien Entwécklungen unzepassen.

De Pierre Gramegna



Eleng ze Lescht hätt een am Kontext Brexit 230 Reuniounen gehat, sot de CEO vu Luxembpurg for Finance Nicolas Mackel de Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz. Bis ewell huet deen annoncéierten Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU 10 Assurancen a 4 grouss Banke vu London op Lëtzebuerg bruecht. Eng Rei Projete wieren nach an der Pipeline awer nach net sprochräif.D'Zukunft vun der Lëtzebuerger Finanzplaz gesinn déi Responsabel engersäits an der sougenannter „green finance“ an anerersäits an de Fintechen. Déi elektronesch Finanzproduite wieren am Gaang, d'Finanzwelt ze revolutionéieren. Lëtzebuerg huet do déi richteg Jalone gesat, fir do aktiv ze sinn an ze ginn, sou de Pierre Gramegna.

An deem Haus sinn antëscht 15 Fintech-Gesellschaften aktiv. Dosende géife virun der Dier waarden, sou de Pierre Gramegna.An Zukunft wëll Luxembourg for Finance och verstäerkt nei Acteuren an d'Ausland siche goen. D'Finanzplaz soll nach méi international ginn.Hei huet ee besonnesch Asien, virop China am Viséier. De Finanzminister ass d'nächst Woch zum Beispill zu Hongkong um "Asian financial Forum".