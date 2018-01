Dëse Weekend an "The Box"

Och dëst Joer gëtt et op der Vakanzefoire erëm vill ze gesinn an z'entdecken. Op iwwer 17.000 m² kënne Visiteuren alles iwwert déi neisten Trends a Saache Vakanz gewuer ginn a sech iwwert hir Dramdestinatioun(en) informéieren.Och wann d'Vakanzefoire mëttlerweil mat grousse Schrëtt op hiren 30. Anniversaire duergeet, ass si definitiv am virtuellen Zäitalter ukomm. Ee vun den Highlighten dëst Joer dierft deemno de Virtual-Reality Helm ginn, mat deem d'Visiteuren net nëmmen hiren Dram vum Fléien erfëlle kënnen, mä och hiert d'Kënnen am "Virtuelle-Mountainbike-Fueren" teste kënnen.Ob Kultur, Hochzäitsrees, Sportsvakanzen oder Famillijereesen, op der Vakanzefoire ass fir all Mënsch eppes derbäi.Fir méi Informatiounen, kuckt op der Vakanzefoire hirem Site expovakanz.lu . De Communiqué de Presse fannt hier hei: