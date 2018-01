"Am Fall wou sech no de Wahlen sollt erausstellen, datt et mat der CSV just nach eng grouss Partei gëtt, déi quasi d'Halschent vun de Sëtz am Parlament huet an et op där anerer Säit just nach Grimmele ginn, da mussen déi Parteien sech iwwerleeën, ob se net eng Initiativ huelen fir vis-à-vis vun deem Rietsblock och e Lénksblock opzestellen". Dat seet de sozialistesche Vizepremier Etienne Schneider, dee scho mam Gedanke gespillt huet, eng Beweegung ewéi "En Marche" a Frankräich ze grënnen.



Den Ament ass dat awer eng reng perséinlech Iwwerleeung vum Etienne Schneider an eben un den Ausgang vun den nächste Wahle gebonnen.





Schneider: En Marche / Reportage Dany Rasqué



Wann eng Partei am Parlament géif Iwwerhand huelen an déi aner zur Onkenntlechkeet zeréck gestutzt géifen, da wär dat net gutt fir d'Demokratie am Land, ënnersträicht den Etienne Schneider.



Aus deem Grond wier hie mat der Iddi vun enger gemeinsamer Beweegung komm. Wéi déi awer kéint ausgesinn a wat mat deenen anere Parteie géif geschéien, alles dat kann den Etienne Schneider haut awer nach net soen.



Als éischt muss een d'Wahlen ofwaarden. Ma wann dann awer just nach eng grouss, riets Partei iwwreg bleift, musse sech déi méi kleng, lénks Parteie Froe stellen. Déi Parteie mussen da kucken, wat dat kéint bedeiten. Ob een dann méi enkt Zesummeschaffe bedeit, ob et en Zesummegoe bedeit, oder wat och ëmmer.



Do virdrun misst een awer mol d'Wahlen ofwaarden an déi d'Parteien jo motivéiert géifen eragoen. Seng Iwwerleeung, seet den Etienne Schneider, wier och sécher keen Opruff un d'Parteie géint d'CSV.



Hie selwer huet näischt géint d'CSV, ma eppes géint verschidden Aussoe vun der CSV, esou wéi ouni Nout d'Renten ze kierzen an de Rentenalter an d'Luucht setzen. Dee Schratt versteet den Etienne Schneider net, well d'Land aktuell esou vill Reserven huet, wéi datt nach ni de Fall war. Eleng vum Prinzip hier versteet hien de Schratt net, och wann een an 20 oder 30 Joer emol Problemer kritt. Da kann een awer elo net direkt virun deem Problem kapituléieren an direkt d'Rente kierzen.



Fiert déi hei Koalitioun virun, wa se bei den nächste Wahlen op 31 Sëtz géif kommen?

Dat ass fir den Etienne Schneider och eng Fro, déi een elo nach net beäntwere kann. Schliisslech misst ee Mol fir d'éischt kucken, wéi déi 31 Sëtz verdeelt wieren.

En Marche vs CSV

De Marc Spautz



Dem Etienne Schneider seng Iddie fir ee Mouvement „En Marche“, déi hien am Paperjam avancéiert huet, wier géint d’CSV geriicht, mengt dann awer de Parteipresident vun de Chrëschtlech Sozialen, de Marc Spautz.Dem Etienne Schneider seng Ausso ass jo ganz kloer "All d'Parteien zesumme géint d'CSV", well soss bräicht e jo net ze soen duerno maache mer eng Fusioun an da maache mer en "en marche" oder wéi e säi Mouvement da wëll grënnen. E sot jo ganz kloer, et ass e Mouvement géint d'CSV, also ass domatter och schonn eng Koalitiounsausso vum Här Schneider gemaach ginn, dass fir si alles a Fro kënnt, mä näischt mat der CSV.

De Marc Spautz



Dobäi kéim, datt de Marc Spautz fir seng Ausso vun enger 4er Koalitioun virun ee puer Deeg ugegraff an hefteg kritiséiert ginn ass, och vun der LSAP, do zum Beispill dem Alex Bodry. Elo kéim awer grad vum LSAP Minister Etienne Schneider, esou eng Iddi vun enger grousser Fusioun.Bei de Sozialiste géif wuel net alles esou an der Rei sinn, wéi se wéilte betounen, mengt de Marc Spautz. Eent stéing fir d’CSV awer och fest:Ech stelle mer just d'Fro, op alle Fall an der CSV wier et sou, wann een dee Spëtzekandidat ass, oder wëll ginn vun eiser Partei, an dee géif soen, duerno wëll ech meng Partei fusionéieren, dee kéim bei eis als Spëtzekandidat iwwerhaapt net méi a Fro.

Vun de Parteipresidenten vun der DP an de Gréngen, der Corinne Cahen, respektiv dem Christian Kmiotek, huet et um Mëttwoch de Moie geheescht, datt een d’Aussoen net kommentéiere wéilt. Si hätten dozou näischt ze soen.