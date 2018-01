D'Mesure vun der Regularisatioun huet gegraff. Et war eng gutt Saach fir den Tresor, an och fir dass d'Leit méi roueg schlofe kënnen, sou de P. Gramegna.

Zejoert gouf bekannt, datt Lëtzebuerg duerch d'Steieramnestie am Budgetsgesetz 2016 ronn 40,5 Milliounen Euro an d'Staatskeess erakritt, andeems Leit hir Steiersituatioun regulariséiert hunn. Déi zousätzlech Steierrecetten si bis ewell nach net budgetiséiert. Wou déi 40 Milliounen ausgi ginn ass haut och nach net gewosst. De Finanzminister Pierre Gramegna erkläert, dass d'Suen an der Reegel an den Tresor lafen. Wann ee wéilt eng aner Affektatioun maachen, da misst de Regierungsrot dat decidéieren. Wat wichteg wier, wier dass ee géif gesinn, dass déi Mesure gegraff huet. Vill Leit hate wuel net domat gerechent, dass een dat eescht gemengt huet mam automateschen Echange vun Informatiounen. Duerch d'Regularisatioun hätt een eng gutt Saach gemaach fir den Tresor vum Staat, an och fir dass d'Leit méi roueg schlofe kënnen.





De Pierre Gramegna



An de leschten zwee Joer hunn 289 Persounen bei der Steierverwaltung ugefrot fir hir Situatioun ze regulariséieren.