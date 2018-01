Am Dezember ass den nationale Präisindex ëm 0,06% am Verglach mam Mount virdrun zeréck gaangen.

© afp

D'Inflatioun louch bei 1,4% a gouf gebremst vun de Pëtrolspräisser, wou d'Präisser gefall sinn, sou de Statec. Dës Baisse kritt awer net all Konsument ze spieren.

De Bensin ass méi bëlleg ginn (-1,6%), Diesel a Masut si liicht méi deier ginn.

Allgemeng, ausser eben déi vun de Pëtrolsproduiten, sinn d'Präisser an d'Servicer am Dezember liicht an d'Luucht gaangen.