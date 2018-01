Reportage: Kompetenzerweiderung vun den agents municipaux (10.01.2018) Et ass en Uleies wat esou al ass wéi de Beruff selwer: D‘"Pecherte" sollen net mi just fir de rouende Verkéier zoustänneg sinn mä weider Kompetenzen kréien... Wou ass déi Diskussioun den Ament drun, wéi sollen di nei Kompetenzen ausgesinn a wourun ass d’Ëmsetzung bis elo gescheitert?

Mä well esou kleng Delikter vun der Police awer net prioritär behandelt ginn, kënnt et dacks vir, datt se leie bleiwen. Hei setzt d’Ufro vun den Agents municipaux un, déi der Police an dëse Fäll ënnert d’Äerm gräife wëllen.D’Iddi ass et, de Pecherten d'Méiglechkeet ze ginn, kleng Geldstrofe vun de Bierger anzefuerderen, wann déi géint verschidde Gemenge Reglementer verstoussen. Sou zum Beispill, wa se den Trottoir blockéieren oder zur falscher Zäit hir Wiss méien. Doduerch gëtt weder d'Police, nach de Parquet oder d'Geriicht mat deene Fäll belaascht an dat misst am Interêt vu jidderengem Sinn, sou den Inneminister Dan Kersch.Fir d'Pecherten, wéi d'Agents municipaux am Volleksmond genannt ginn, ass et kloer, si wëlle keng Police ginn, och keen Duerfscheriff a Waffen hätte si och net gefrot.Och d'Angscht vum Staatsrot, datt si eng zweet Police géife ginn, ass an den Aen vun der Policegewerkschaft net berechtegt. Si verweisen op d'Beispill Däitschland, wou et jo d'Ordnungsamt gëtt an do d'Zesummenaarbecht gutt funktionéiert. Et géif ee mat der Kompetenzerweiderung vun de Pecherten der Police, déi Personalmangel huet, hëllefen, seet de Pascal Ricquier.D'Police fäert awer dogéint, datt vill Brigadieren da vun hinnen op d'Gemeng ginn, wou se eng besser Pai a manner Risiko hunn.