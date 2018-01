Zukunft läit an Asien, an nohaltege Finanzen an a Fintechen (10.01.2018) D'Entwécklungsagence Luxembourg for Finance bléist de Mëttwoch Owend, ënnert anerem a Präsenz vum Ierfgroussherzog Guillaume, 10 Käerzen aus.

10 Joer an deenen d'Acteuren zesumme mam Finanzsecteur a mam Staat duerfir gesuergt hunn, fir den Image vun der Plaz no baussen ze verbesseren, d'Finanzplaz weider z'entwéckelen an den neien Entwécklungen unzepassen.

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Dat anert Stéchwuert "green finance". Nohalteg Finanzen also, wou virun 10 Joer elo schonn déi éischt gréng Obligatioun op der Bourse kotéiert gouf. Zejoert ass eng Plattform nokomm, fir Projeten am Klimawandel z'entwéckelen.

Eleng ze Lescht hätt een am Kontext Brexit 230 Reuniounen gehat, sot de CEO vu Luxembourg for Finance Nicolas Mackel de Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz. Bis ewell huet deen annoncéierten Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU 10 Assurancen a 4 grouss Banke vu London op Lëtzebuerg bruecht. Eng Rei Projete wieren nach an der Pipeline awer nach net sprochräif.D'Zukunft läit de Responsabelen no an Asien, den nohaltege Finanzen an de sougenannte Fintechen: Banken a Bezuelservicer also, déi op déi nei Technologien zeréckgräifen. Dës Fintechen wieren am Gaang, d'Finanzwelt ze revolutionéieren, sot de Finanzminister a Lëtzebuerg wëll och e Stéck vum Kuch.Enn zejoert waren 310 Acteuren an deem Beräich hei am Land aktiv an et sollen der nach méi ginn, well d'Land hätt scho fréi, virun Aneren déi richteg Jalonen duerfir gesat. Virun annerhallwem Joer gouf och d'Luxembourgish House of Financial Technology gegrënnt.

A Luxembourg for Finance wëll besonnesch nach méi Acteuren an d'Ausland siche goen, sech geographesch méi grouss opmaachen. Virun zwee Joer gouf et grad mol zwou chinesesch Banken zum Beispill zu Lëtzebuerg. Haut sinn der 7. An domadder net genuch. De CEO vun der Promotiounsagence Nicolas Mackel sot, datt Lëtzebuerg net nëmmen déi europäesch Entréesdier wier fir chinesesch Banken, mee och fir an der Fongenindustrie eng Roll ze spille fir US-Fongen oder englesch Fongen, déi wëllen a China investéieren.



No de Krisejoren, wiisst d'Finanzplaz also weider. 47.000 Leit schaffen op der Plaz déi ronn ee Véierel vum PIB ausmécht.

Keen huet de Moien vun der Ofhängegkeet vum Staat vun der Mëllechkou Finanzplaz geschwat respektiv do virdrunner gewarnt. Dat war wuel och déi falsch Plaz duerfir.