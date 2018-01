© Gouvernement luxembourgeois - Service information et presse

Well vill Efforte gemaach goufen, geet et dem Tourismus hei am Land ganz gutt, heescht et vun der Staatssekretärin am Wirtschaftsministère, Francine Closener. An Zukunft soll dann och méi qualitativen a nohaltegen Tourismus geschaaft ginn.



Tourismus a Lëtzebuerg/Reportage Frank Elsen



Mat engem Budget vu 60 Milliounen Euro wëll de Wirtschaftsministèrë bis 2022 ënnert anerem d’Infrastrukturen an d'Formatioune vum Personal am Tourismussecteur verbesseren. Ma och op de Kontakt mam Client soll vill Wäert geluecht ginn, ënnersträicht d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère.

De Ministère huet ee Programm initiéiert, deen heescht "Fit for service". Esou sollen d'Betriber sech kënne selwer kontrolléieren, ewéi gutt se sinn.



Jiddefalls geet een dovunner aus, datt d'Zuel vun den Iwwernuechtungen an Zukunft nach weider klamme wäert. Dowéinst gëtt elo gekuckt, wéi ee sech dem Trend besser upasst.

D’Zil wier et déi richteg Clientèle unzeschwätzen, esou d’Staatssekretärin am Wirtschaftsministère weider. Zënter 2012 ass d’Zuel vun den Iwwernuechtunge virun allem am Mëllerdall ferm geklommen. Dat ënnert anerem wéinst dem Mëllerdall Trail vun deem d'lescht Joer iwwer 100.000 Leit profitéiert hunn.

Et wéilt ee sech esou gutt ewéi méiglech un d’Besoine vum Client upassen, esou d’Sandra Bertholet, Gestionnaire vum Office du Tourisme Mëllerdall.





