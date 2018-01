De Wuesstem ass e Spigel vun der Aktivitéit an enger Gesellschaft an dee kann een net einfach sou bremsen, et sief mir géifen zréck an d'Mëttelalter goen.

Dat sot de Serge Allegrezza. Mir mussen hei am Land virun allem driwwer nodenken, wéi eng Zort Aktivitéiten mer wëlle virundreiwen, dat seet den Direkter vum Statec weider an der aktueller Diskussioun iwwert de qualitative Wuesstem.Déijéineg, déi de Wuesstemsdogma a Fro stellen si senger Meenung no um Holzwee. De Serge Allegrezza plädéiert fir eng Debatt iwwert en intelligente Wuesstem zu Lëtzebuerg.

An enger oppener, fräier Gesellschaft kann een de Leit jo awer net verbidden, Iddien ze hunn a Projeten z'entwéckelen. Sou laang et deen Driff gëtt fir z'innovéieren, entstinn nei Aktivitéiten an also neie Wuesstem. D'Besoine vun de Leit musse gedeckt ginn. Et wier onméiglech, de Wuesstem ze bremsen.



Manner Wuesstem ass an den Ae vum Serge Allegrezza dowéinst och net gläichbedeitend mat méi Qualitéit. Et misst een ëmmer kucken, wat fir eng Gidder oder Déngschtleeschtungen een ubitt, well ee fënnt, datt si nohalteg sinn a gutt si fir d'Gesondheet. An dat hätt de Rifkin-Prozess ugedriwwen. Vun deem versprécht sech de Statec-Direkter relativ vill. Den Defi vun der intelligenter Croissance wier deemno d'Wahlkampfthema Nummer 1. Alles anescht wier e falschen Debat.



Verschidde Politiker warnen den Ament jo och virum eng Millioun-Awunnerstaat. Ma och bei den Awunnerzuele wieren d'Moyene ganz limitéiert, fir déi steieren ze kënnen. Souguer bei engem Nullwuesstem géifen nämlech nach ëmmer Leit an d'Land kommen. Et kéint een d'Land onkompetitiv maachen, d'Steieren eropsetzen an net méi no de Stroosse kucken, ma dee Chaos kéint jo awer kee wierklech wëllen.



Nach gëtt et zu Lëtzebuerg keng eenheetlech Definitioun, wat iwwerhaapt ënner "qualitativem Wuesstem" ze verstoen ass. Hei misst sech nach e Konsens an enger demokratescher Diskussioun fannen. Als Basis proposéiert de Serge Allegrezza déi 63 Parameteren vum PIB Bien-Être, dee jo nieft dem klasseschen Wirtschaftswuesstem de Leit hiert Wuelbefannen erfaasse soll. Ee qualitative Wuesstem wier dann een, wou de PIB mat der Entwécklung vum Wuelbefanne gläichleeft. No den aktuellen Etudë wier dat net Fall: De PIB géing méi séier wuessen wéi de Bien-Être. Dat wier d'Erausfuerderung.



Um Samschdeg gi mer zesumme mat 4 Parteipresidenten der Fro vum qualitative Wuesstem bei eis am Background no. D'Diskussioun gëtt also e Samschdeg an der Mëttesstonn op RTL Radio Lëtzebuerg verdéift.