Mindestloun erop oder net? Diskussioun gëtt Wahlkampf-Thema (10.01.2018) Kann een zu Lëtzebuerg dezent mat 1.998 Euro Brutto liewen? Bréngt d'Eropsetzen vum Mindestloun eppes? Wei Positionéiere sech Parteien a Gewerkschaften?

3 Zuele virop:De Mindestloun fir Leit mat Ausbildung läit op den 1. Januar bei 2.398 Euro an 30 Cent, Brutto. Ouni Qualifikatioun, verdéngt eng Persoun 1.998 Euro an 59 Cent. Sief och dorunner erënnert, dat den RMG, de 'Revenu Minimum Garanti,' bei 1.401 Euro 18 Cent, Brutto, läit.Kann een dezent hei zu Lëtzebuerg mat deem Geld liewen? D'Diskussioun ass net nei. Enn November huet den Aarbechtsminister Nicolas Schmit d'Thema relancéiert.D'Reaktioun vum Patronat, sief et vun der UEL oder bei der Handwierkerfederatioun ass awer éischter fraschteg. Bei de Gewerkschaften ass d'Ausso vum Aarbechtsminister iwwerdeems net op daf Ouere gestouss.Um Mëttwoch den Owend huet de Vizepremier Etienne Schneider Punkto Mindestloun awer e kloert LSAP-Wahlversprieche gemaach. D'CSV an DP waren do bis elo méi zeréckhalend.Den Debat ass op alle Fall lancéiert.