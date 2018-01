© RTL Télé Lëtzebuerg

D'Loftqualitéit ass jidderengem seng Hausaufgab, sot de Staatssekretär am Ëmweltministere de Camille Gira, wéi hien e Mëttwoch de Mëtten eng nei Miesscampagne virgestallt huet, déi vun e Mëttwoch un zesumme mat 36 Gemengen am Land gemaach gëtt.

Domadder sollen ënnert anerem och d'Gemenge fir d'Loftqualitéit sensibiliséiert ginn an et kritt een duerch dës Campagne méi genee Miessdaten.





Besser Loft fir méi Liewensqualitéit / Reportage Dany Rasqué



Bis elo gouf d'Loftqualitéit op enger hallwer Dosen offizielle Plazen am Land gemooss, ma dat ännert sech elo. An deenen nächste Méint gëtt däitlech méi gemooss.



D'Miesscampagne, déi um Mëttwoch lancéiert gouf, ass an zwou Phasen ënnerdeelt. Déi éischt leeft vun e Mëttwoch bis de 4. Abrëll. Während där Zäit gëtt op 98 verschiddene Punkte gemooss. Déi zweet Phas leeft da vum 4. Abrëll bis den 12. Dezember an do gëtt viraussiichtlech op 36 verschiddene Punkte gemooss.



Doduerch kréie fir d'alleréischt emol all d'Gemengen, déi matmaachen, Donnéeë wéi d'Loftqualitéit bei hinnen ass. Indirekt wäert een och déi politesch Responsabel an d'Service techniquen aus de Gemenge sensibiliséieren, sou de Staatssekretär Camille Gira. Am Fall wou d'Wäerter net esou gutt sinn, sollen d'Gemenge sech och Gedanke maachen an iwwerleeë wéi ee kéint eppes änneren, esou nach de Staatssekretär.



Deemnächst soll och eng App fir de Smartphone erauskommen, ob där da jidderee selwer kucke kann, wéi d'Loftqualitéit a senger Gemeng ass.



Generell ass eis Loft zu Lëtzebuerg relativ gutt. Bei de Stëbspartikele wär een zu Lëtzebuerg nach net an enger Situatioun wéi zu Stuttgart oder och Paräis. Och bei de Stéckoxiden hält een insgesamt am Land den Duerchschnëttswäert an. Duerch de ville Verkéier an déi dicht Bebauung gëtt et awer zu Lëtzebuerg och Plazen, wou d'Grenzwäerter iwwerschratt ginn, sou de Camille Gira.



Dat ass zum Beispill de Fall zu Esch op der Gare, zu Réimech, zu Käerjeng oder och nach an der neier Avenue an der Stad. Do léisst sech vum selwen, wann den Tram bis fiert an de Bustraffik aus der neier Avenue erauskënnt.



Op all deenen anere Plazen, seet de Camille Gira, dierf d'Situatioun net nach méi schlecht ginn an dofir bréicht een ënnert anerem en Ëmdenken an der Mobilitéit.