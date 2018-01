Faktencheck: Pensiounen a Wahlzäiten (10.01.2018) Mat eis gëtt et kee Gefummels un de Renten, dat war eng Ausso vum LSAP-Spëtzekandidat Etienne Schneider um Neijoerschpatt vu senger Partei.

Ronn 173.000 Pensioune ginn aktuell zu Lëtzebuerg ausbezuelt am régime général. D'Rentekeess ass nach gutt gefëllt, mee vun 2023 u soll den Trend sech ëmkéieren a Richtung méi Depensë wéi Recetten.Um Terrain gesäit et esou aus, datt d'Duerchschnëttspensioun sech op 2.649,08 Euro beleeft, dat bei Leit, déi just zu Lëtzebuerg geschafft hunn. Dat hält d'Inspection générale vun der sécurité sociale IGSS an hirem leschte Rapport fest.Iwwer d'Hallschent vun de Pensioune sinn awer sougenannt Pensions migratoires, also vu Leit, déi och am Ausland geschafft hunn. Wann een déi dobäi zielt, fält d'Duerchschnëttspensioun op 1.793,52 Euro, dat si just ronn 70 Euro méi wéi déi gesetzlech festgeluechte Mindestpensioun vun 1.721,28 Euro.46,8 Prozent vun de Pensioune ginn u Leit, déi net hei wunnen. 1995 war dat just ee Véierel.Déi meescht ginn u Leit aus Frankräich, dann aus Däitschland, der Belsch, Italien an da Portugal.