Dat war e Mëttwoch op der Cour d'appel an der Stad d'Fuerderung am zweete Prozess géint de Chef an de Sous-chef vun de Stater Pecherten.

Am Dezember 2016 waren déi zwee Männer um Stater Geriicht fräigesprach ginn. En Aarbechtskolleg hat si wéinst Falschausso op d'Geriicht geholl. D'Plainte vun deem Mann goung op en Tëschefall am Abrëll 2013 zréck.Op der Cour d'appel an der Stad goufen e Mëttwoch am zweete Prozess 9 Méint Prisong, woubäi et de Riichter iwwerlooss ass, en eventuelle Sursis ze spriechen, well d'Ugekloten d'Faiten nach ëmmer contestéieren, an eng Geldstrof vun 3.000 € gefrot.

De Mann soll am Abrëll 2013, der Ausso vum Chef no, seng Kontrolltournée zu Bouneweg verlooss hunn, fir an eng Apdikt an op e Bancomat ze goen. Wuel hat de Pechert zouginn, an d'Apdikt gaangen ze sinn, net awer op de Bancomat. Hien hätt dat allerdéngs, de Beschëllegten no, och zouginn. An dëser Affär haten de Pechert an de Parquet Appell gemaach.

Fir de Vertrieder vum Parquet général wär et net richteg, dass déi zwee Ugekloten an 1. Instanz fräigesprach goufen. Hir falsch Zeienausso wär nämlech erwisen, wat penal Sanktiounen no sech zéie géif. Et hätt keng Entrevue ginn, bei där de Mann en Aveu gemaach hätt, dass hien op de Bancomat war. En hätt dat och am 1. Prozess widderholl. Well och bewise wär, dass hie keng Suen opgehuewen hätt, misst ee sech froen, firwat hien dat zouginn hätt. De Vertrieder vum Parquet général huet vu grave Faite geschwat. Besonnesch schockant wär, dass déi zwee falsch Attestatiounen ausgestallt hunn, déi dem Pechert schuede sollten, woubäi dee sech a 15 Joer Karriär näischt zu Scholde komme gelooss hätt. De Chef an de Sous-chef géifen hei e schlecht Bild ofginn.

Nawell sinn déi zwee bei hirer Ausso bliwwen. De Chef sot aus, honnertprozenteg sécher ze sinn, Zitat, "dass déi Saach sou gaangen ass! Wat soll ech da maachen?" Wourop d'Presidentin vum Geriicht gemengt huet: "D'Wourecht soen!" Och de Sous-chef huet seng Ausso oprecht erhalen. Déi Reunioun wär gewiescht, an de Pechert hätt dat gesot.

Nodeems de Me Jean-Jacques Schonckert, Affekot vum Pechert, betount huet, säi Client géif och bei sengen Aussoe bleiwen, huet de Me Philippe Penning, Affekot vum Sous-chef a vum Chef, erkläert, deen hätt ni gesot, dass de Pechert Suen opgehuewen hätt.

D'Appellsuerteel gëtt den 21. Februar gesprach.



