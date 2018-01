© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

LuxLeaks/Reportage Eric Ewald



An der sougenannter Luxleaks-Affär geet de juristesche Kampf vun den zwee fréiere PwC-Mataarbechter Raphaël Halet an Antoine Deltour op verschiddenen Terraine virun: Dat, nodeems d'Cour de cassation decidéiert huet, de Pourvoi vum Antoine Deltour zum Deel unzehuelen, dee vum Raphaël Halet dogéint zréckzeweisen.Konkret bedeit dat, dass d'Affär vum Raphaël Halet wuel, wéi deen nom Uerteelssproch ugekënnegt huet, op Stroossbuerg an den Europäesche Mënscherechtshaff weidergeet, iwwerdeems déi vum Antoine Deltour zréckkënnt op d'Cour d'appel, an anerer Besetzung. Wat deen neien Appellprozess ugeet, sinn den Antoine Deltour a säin Affekot gudder Déng.Fir den Antoine Deltour schéngt d'Uerteel vun der Cour de cassation nämlech eng kloer Indikatioun ze ginn, wéi d'Affär am Grand-Duché ausgoe kéint. Dat wier ee positive Message, dee sécherlech an Direktioun vun engem Fräisproch dierft goen. De Whistleblower, wéi den Antoine Deltour elo definitiv ka genannt ginn, ass optimistesch, well seng Argumenter an déi vu sengen Affekote gehéiert goufen. D'Cassatiounsgeriicht géif jo soen, datt d'Appellgeriicht d'Jurisprudenz vum europäesche Mënscherechts-Geriichtshaff schlecht applizéiert huet.Och de Me Philippe Penning, Lëtzebuerger Affekot vum Antoine Deltour, sot sech zefridden. Lëtzebuerg kéint haut houfreg sinn, an de Grand-Duché dierft mam Uerteel fir säi Client am Ausland punkte kënnen. D'Finanzplaz kéint zwar iwwer d'Uerteel net frou sinn, ma wa si den Text géinge genee liesen, géinge si gesinn, datt et sech hei ëm exzeptionell Virgäng géif handelen an net all Mënsch wier direkt als Whistleblower consideréiert.Wat deen aneren Traitement vum Raphaël Halet ugeet, wär schonn am Appelluerteel geschriwwe ginn, hie wär kee Whistleblower, huet de Me Philippe Penning betount; et wär dofir dovun auszegoen, dass dat confirméiert gouf. Dem Antoine Deltour seng Freed gouf dann och e bësse gedréckt duerch déi verschidde Behandlung. Fir de Whistleblower ass onkloer, wat de Grond dofir ass. Hei géing versicht ginn, d'Whistleblower auserneen ze diviséieren. De Raphaël wier och ee Whistleblower.D'Cour de cassation hat op deem Punkt allerdéngs eng aner Vue.





© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann © RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann © RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann © RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann © RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann © RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann

Communiqué de presse concernant l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire dite « LuxLeaks" (11.01.2018)

Dans son arrêt en date du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Raphaël Halet dans sa totalité et a accueilli le pourvoi d’Antoine Deltour en partie, en ce qui concerne la cause de justification tirée du statut du lanceur d’alerte dont la Cour d’appel l’avait fait bénéficier.

Pour ce qui est d’Antoine Deltour, la Cour de cassation a retenu que la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte ne peut être basée que sur une appréciation des faits dans leur ensemble, càd. que la reconnaissance du statut du lanceur d’alerte doit s’appliquer en principe à toutes les infractions du chef desquelles une personne est poursuivie.

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel, en retenant d’un côté que la remise par Antoine Deltour des documents fiscaux en sa possession au journaliste Edouard Perrin remplissait les critères élaborés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de lanceur d’alerte, ne pouvait pas, d’un autre côté, exclure du champ d’application du lanceur d’alerte reconnu à Antoine Deltour, l’appropriation de ces documents et ce au seul motif qu’au moment d’entrer en possession des documents Antoine Deltour n’avait pas encore l’intention de lancer l’alerte.

En ce qui concerne les autres documents téléchargés par Antoine Deltour, à savoir les documents de formation interne et qui n’ont fait l’objet d’aucune divulgation, le pourvoi a été rejeté.

L’arrêt de ce jour de la Cour de cassation concernant Antoine Deltour implique en pratique que l’affaire sera renvoyée devant la Cour d’appel « autrement composée ». Ces juges apprécieront dans quelle mesure Antoine Deltour devra être sanctionné pour s’être approprié les documents de formation interne. Ni le statut de lanceur d’alerte accordé à Antoine Deltour, ni son appropriation des documents concernant les rescrits fiscaux ne seront remis en question.

Pour ce qui est de Raphaël Halet, la Cour de cassation a retenu que l’appréciation des juges d’appel « que la divulgation des déclarations fiscales ne fournissait en l’espèce aucune information jusqu’alors inconnue pouvant relancer ou nourrir le débat sur l’évasion fiscale » se fondait sur des motifs suffisants et non contradictoires.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé que le moyen de cassation tiré de la violation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvait pas être accueilli et a par conséquent, comme noté plus haut, rejeté le pourvoi de Raphaël Halet.

communiqué par : Service communication et presse de la justice (SCPJ)